Шестеркина за фол против Даугавиньша наказали дисквалификацией и денежным штрафом

Напомним, в субботу СКА в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Под занавес второго периода Даугавиньш выходил один на один с Шестеркиным, и голкипер нарушил правила против форварда, влетевшего в итоге в борт.

Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф 5+20 минут. Нападающий "Спартака" в итоге был госпитализирован и не сыграет в оставшихся матчах серии.

"Почему я должен держать зло на Шестеркина? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Не думаю, что он делал это специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он - защитить свои ворота", - цитирует Даугавиньша Championat.com.

В субботу вечером российские СМИ сообщили, что у хоккеиста сломаны ребра и травмировано легкое, однако сам Даугавиньш в интервью Championat.com рассказал, что в понедельник он пойдет смотреть четвертую игру "Спартака" и СКА на стадион, если позволит состояние здоровья.

30-летний Даугавиньш в этом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ провел 58 матчей, забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи.

В розыгрыше Кубка Гагарина, где "Спартак" сейчас в четвертьфинальной серии Западной конференции ведет в серии против СКА со счетом 2:1, Даугавиньш провел два матча и отметился одной результативной передачей.