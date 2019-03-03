Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"

"Корпорация распорядилась приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике",