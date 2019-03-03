Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"

Организаторы конкурса "Евровидение-2019" сообщили о прекращении продажи билетов из-за возможных нарушений. Согласно данным, есть доказательства продажи перекупщиками билетов на лучшие места. Предполагается, что покупателями стали известные люди. Об этом сообщает телерадиокорпорация КАН.
Подобная сделка категорически противоречит принципам общественного вещания, поэтому будет проведена строгая проверка. Если подозрение подтвердится, то сотни билетов будут возвращены в свободную продажу.
"Корпорация распорядилась приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике",
- указали в израильской телерадиокорпорации.
Ранее стало известно, что самые дешевые билеты на "Евровидение" стоят от 35 евро.
Галерея: "Евровидение-2016"