Выборы в Эстонии: лидируют Партия реформ и центристы

К 23.40 воскресенья Партия реформ по ходу подсчета голосов на выборах в Парламент Эстонии (Рийгикогу) уверенно опережала Центристскую партию на 7 процентных пунктов.
К 23.40 Партия реформ набрала 29,4% голосов, что дало бы реформистам в Рийгикогу 35 мандатов. На втором месте по числу собранных голосов Центристская партия — 22,2% голосов и, соответственно, возможность получить 25 мандатов.
На третьем месте к 23.40 по поддержке Консервативная народная партия (EKRE) – 17,7% голосов и 19 мандатов в Рийгикогу.
Партия Isamaa к этому часу набрала 11,5% голосов, что дало бы ей 12 мандатов в парламенте, СДПЭ — 10% голосов и 10 мандатов в Рийгикогу.
Подсчет голосов продолжается.
Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.
27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.
Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.
На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющие десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный избирательный порог.