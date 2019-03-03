Выборы в Эстонии: лидируют Партия реформ и центристы

К 23.40 Партия реформ набрала 29,4% голосов, что дало бы реформистам в Рийгикогу 35 мандатов. На втором месте по числу собранных голосов Центристская партия — 22,2% голосов и, соответственно, возможность получить 25 мандатов.

На третьем месте к 23.40 по поддержке Консервативная народная партия (EKRE) – 17,7% голосов и 19 мандатов в Рийгикогу.

Партия Isamaa к этому часу набрала 11,5% голосов, что дало бы ей 12 мандатов в парламенте, СДПЭ — 10% голосов и 10 мандатов в Рийгикогу.

Подсчет голосов продолжается.

Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.

Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.