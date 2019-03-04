Пн, 4.03.2019
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Министр Петравича о непреложных истинах: дети должны жить в семье
Или хотя бы в максимально приближенных к ней условиях

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Рамона Петравича

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Дети должны жить в семье или хотя бы в условиях, максимально приближенных к семье, подчеркнула министр благосостояния Рамона Петравича в интервью агентству ЛETA.

Она поблагодарила СМИ за то, что прозвучало понятие "дети системы" и об этом вообще начали говорить.

Начатый сейчас в Латвии проект деинституционализации направлен на то, чтобы так называемые дети системы могли жить в семьях, а не в детдомах, пояснила министр.

Первым шагом для этого она считает работу с семьями, чтобы детей вообще не приходилось изымать из семьи. "Тут надо проделать очень большую социальную работу. И даже если ребенка пришлось изъять из семьи, надо очень много работать с семьей, чтобы можно было его в нее вернуть", - сказала Петравича.

Далее следуют вопросы о приемных семьях и усыновлении, а если смотреть еще дальше, то эти меры деинституционализации должны касаться не только детей, но и взрослых, добавила она.

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