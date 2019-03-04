Министр Петравича о непреложных истинах: дети должны жить в семье

Она поблагодарила СМИ за то, что прозвучало понятие "дети системы" и об этом вообще начали говорить.

Начатый сейчас в Латвии проект деинституционализации направлен на то, чтобы так называемые дети системы могли жить в семьях, а не в детдомах, пояснила министр.

Первым шагом для этого она считает работу с семьями, чтобы детей вообще не приходилось изымать из семьи. "Тут надо проделать очень большую социальную работу. И даже если ребенка пришлось изъять из семьи, надо очень много работать с семьей, чтобы можно было его в нее вернуть", - сказала Петравича.