Министр Петравича о непреложных истинах: дети должны жить в семье
Дети должны жить в семье или хотя бы в условиях, максимально приближенных к семье, подчеркнула министр благосостояния Рамона Петравича в интервью агентству ЛETA.
Она поблагодарила СМИ за то, что прозвучало понятие "дети системы" и об этом вообще начали говорить.
Начатый сейчас в Латвии проект деинституционализации направлен на то, чтобы так называемые дети системы могли жить в семьях, а не в детдомах, пояснила министр.
Первым шагом для этого она считает работу с семьями, чтобы детей вообще не приходилось изымать из семьи. "Тут надо проделать очень большую социальную работу. И даже если ребенка пришлось изъять из семьи, надо очень много работать с семьей, чтобы можно было его в нее вернуть", - сказала Петравича.
Далее следуют вопросы о приемных семьях и усыновлении, а если смотреть еще дальше, то эти меры деинституционализации должны касаться не только детей, но и взрослых, добавила она.