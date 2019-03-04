В Лос-Анджелесе поставили памятник Дэвиду Бекхэму

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" установил статую бывшему капитану команды англичанину Дэвиду Бекхэму.
Памятник легендарному футболисту установили рядом с главным входом домашнего стадиона команды. На церемонии открытия статуи присутствовал и сам игрок.
"Я очень благодарен MLS за то, что поверили в меня, за честь играть в этом великолепном чемпионате и замечательной команде", - заявил 43-летний Бекхэм.
43-летний англичанин стал первым футболистом в истории MLS, в честь которого установили статую.
Бекхэм защищал цвета "Гэлакси" с 2007 по 2012 год. За это время он сыграл 122 матча, забил 19 мячей и дважды стал чемпионом MLS.
Trailblazer. Champion. Legend.#BeckhamStatue | #LAGalaxy pic.twitter.com/UMuVevGXzk— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019
Forever in #LAGalaxy history.#BeckhamStatue | #Since96 pic.twitter.com/sHsIehk2yt— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 3, 2019