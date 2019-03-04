Пн, 4.03.2019
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В Лос-Анджелесе поставили памятник Дэвиду Бекхэму

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Дэвид Бекхэм

ФОТО: MARK RALSTON/AFP/Scanpix

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" установил статую бывшему капитану команды англичанину Дэвиду Бекхэму.
 

Памятник легендарному футболисту установили рядом с главным входом домашнего стадиона команды. На церемонии открытия статуи присутствовал и сам игрок.

"Я очень благодарен MLS за то, что поверили в меня, за честь играть в этом великолепном чемпионате и замечательной команде", - заявил 43-летний Бекхэм.

43-летний англичанин стал первым футболистом в истории MLS, в честь которого установили статую.

Бекхэм защищал цвета "Гэлакси" с 2007 по 2012 год. За это время он сыграл 122 матча, забил 19 мячей и дважды стал чемпионом MLS.

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