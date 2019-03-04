Будет снят фильм об Андрее и Юрисе Жагарсах

На фотографии запечатлены братья Жагарсы - Андрейс и Юрис.

"Мы вместе успели так мало, но и так много. Последняя съёмка состоялась 14 февраля в Опере, где 12 лет назад я под руководством Андрея работала редактором.

Андрейс в тот день держался стойко, несмотря на боль, много смеялся, как будто в нем внезапно открылся источник неисчерпаемой энергии.

И всегда он хотел накормить и напоить. Не удалось снять многое, эта фотография с Жагаркалнса", - написала в сети Facebook журналист.

Она дала понять, что создание фильма продолжится и после смерти Андрея Жагарса. "Фильм о братьях Жагарсах будет", - утверждает журналист.

Напомним, что Андрейс Жагарс ушел из жизни 25 февраля.

Прощание с ним состоится сегодня, 4 марта в Латвийской национальной опере в Зале бельэтажа в 13.00.