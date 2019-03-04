В футбольные правила внесли значительные изменения. Игра станет зрелищнее

Всего было внесено семь новых футбольных правил, которые должны сделать игру более зрелищной и динамичной.

1) Игрокам атакующей команды будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара.

2) При замене игрок будет обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля, чтобы не затягивать время. Теперь футболист не будет медленно идти через всё поле к скамейке запасных, аплодируя зрителям на трибунах.

3) В некоторых случаях при попадании мяча в арбитра будет назначаться свободный удар .

4) При исполнении 11-ти метрового удара голкиперам достаточно будет касаться линии ворот только одной ногой , а не двумя, как сейчас.

5) Жёлтые и красные карточки теперь будут показываться не только игрокам, но и тренерам и официальным лицам команды.

6) Касание мяча рукой в чужой штрафной зоне будет считаться нарушение правил независимо от того было это умышленно или нет.