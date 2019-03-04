В футбольные правила внесли значительные изменения. Игра станет зрелищнее

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провёл ежегодное собрание в Абердине, на котором внёс ряд изменений, касающихся правил футбола. Эти изменения вступят в силу с 1 июня, сообщается на официальном сайте IFAB.
Всего было внесено семь новых футбольных правил, которые должны сделать игру более зрелищной и динамичной.
1) Игрокам атакующей команды будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара.
2) При замене игрок будет обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля, чтобы не затягивать время. Теперь футболист не будет медленно идти через всё поле к скамейке запасных, аплодируя зрителям на трибунах.
3) В некоторых случаях при попадании мяча в арбитра будет назначаться свободный удар.
4) При исполнении 11-ти метрового удара голкиперам достаточно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не двумя, как сейчас.
5) Жёлтые и красные карточки теперь будут показываться не только игрокам, но и тренерам и официальным лицам команды.
6) Касание мяча рукой в чужой штрафной зоне будет считаться нарушение правил независимо от того было это умышленно или нет.
7) Отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок.