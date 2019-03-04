Пожар в Скрундском крае: из-за загоревшегося дивана погиб человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 пожаров, в одном из них погиб один человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Один человек погиб при пожаре в Скрундском крае, где в воскресенье утром в одной из квартир загорелся диван на площади 2 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать пожар за неполные два часа.
Пять пожаров зарегистрировано в краях, два - в Риге, три - в других городах.
За сутки ГПСС получила также 18 вызовов на спасательные работы: 10 - в краях, четыре - в Риге, еще четыре - в других городах Латвии.
С начала года в Латвии зарегистрировано 820 пожаров, в пожарах пострадали 73 и погибли 27 человек.