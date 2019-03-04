Общество врачей: недостающий медперсонал можно привлечь из Украины и Белоруссии

Она считает, что проблему можно решить, привлекая медиков из Украины и Белоруссии, которые, быстро освоив основы госязыка, могли бы начать работать в Латвию. "Если наши медсестры уезжают работать в Норвегию и Германию, то мы можем привлечь работников из соседних стран", - сказала Айзсилниеце.