Общество врачей: недостающий медперсонал можно привлечь из Украины и Белоруссии

Несмотря на повышение зарплат, в Латвии по-прежнему очень не хватает медперсонала, например, медсестер в больших больницах и работников медицинских бригад, сообщила сегодня телеканалу LNT руководитель Латвийского общества врачей (ЛОВ) Илзе Айзсилниеце.
Она считает, что проблему можно решить, привлекая медиков из Украины и Белоруссии, которые, быстро освоив основы госязыка, могли бы начать работать в Латвию. "Если наши медсестры уезжают работать в Норвегию и Германию, то мы можем привлечь работников из соседних стран", - сказала Айзсилниеце.
Говоря о проблемах в медицинской отрасли, Айзсилниеце, будучи сама семейным врачом, выразила недовольство системой электронного здравоохранения, которая попросту не работает, и которую, на ее взгляд, было бы выгоднее закрыть и разработать вместо нее совершенно новую.