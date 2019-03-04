В Елгаве во время осмотра семейный врач ударила ребёнка

Дочь Йоланты жаловалась на сильные боли в ушах, потому мама отвела ребёнка к семейному врачу Велте Баумане. Йоланта рассказала, что восьмилетняя девочка очень пугливая, ещё до посещения врача была очень встревожена. После последнего визита к врачу, её страхи ещё больше возросли.

"Мы пришли к врачу. Уже в зале ожидания девочка была очень напугана, это продолжалось и в кабинете врача, где она плакала. Врач сказала дочке: "Ты же уже взрослая! Как ты себя ведёшь?" Врач хотела проверить ухо, медсестра держала голову, но ребёнок вырывался. Тогда она [врач] ударила дочь по спине, по плечу. Ударила ладонью, но удар был довольно сильный. Я после этого спросила у ребёнка, больно ли? Она ответила, что больно. Я спросила, по какому праву ударили моего ребёнка? Она ответила, что это сработал рефлекс", - рассказала мама пострадавшей девочки.

Йоланта считает, что доктор осознанно ударила девочку, чтобы её успокоить. До удара врач угрожала девочке.

Семейный врач-педиатр удар назвала "рефлекторной реакцией организма", опровергая обвинения.

"Это рефлекторная реакция организма", - сказала врач Велта Баумане. Врач также отрицает, что угрожала "наказать" девочку за непослушание.

"Ребёнок может волноваться, но не до такой степени: дергалась и била руками врача по ногам. Опыт показывает, что дети так себя не ведут", - уверена доктор.

Мама девочки добавила, что врач и не пыталась успокоить ребёнка.

Баумане же ответила, что в начале пыталась успокоить маленькую пациентку, однако "ребёнок дергал рукава и плакал без перерыва".