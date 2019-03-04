Турецкий футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких игроков
В третьем по силе турецком футбольном чемпионате произошла жуткая история, которую и представить себе сложно.
Во время матча между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" один из футболистов незаметно пронёс на поле лезвие и ранил нескольких соперников. Это произошло сразу же после традиционных предматчевых рукопожатий.
Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 3, 2019
Правда, игрок не остановился на этом и продолжил неадекватно себя вести по ходу матча, активно используя лезвие. В некоторых эпизодах он действовал незаметно для противников, а в ходе более активного конфликта наносил им удары ладонью, между пальцами которой была зажата бритва.
После матча пострадавшие игроки опубликовали фотографии с порезами, а также отправились в полицейский участок, где зафиксировали свои повреждения и написали заявление.
Mansur Çalar futboldan değil ülkeden men edilsin.#amedsporKAPATILSIN pic.twitter.com/u78VF0zM3S— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) March 4, 2019
Отмечается, что клуб за который выступал нападавший Мансур Чалар, выступил с заявлением, в котором назвал данную информацию грязными слухами и обвинил СМИ в клевете.