Вт, 5.03.2019
...Как в кино, в плохом кино, ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает, - вот это было что-то вроде этого. Михаил Идов о поцелуе с Собчак
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Турецкий футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких игроков

Турецкий футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких игроков
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мансур Чалар

ФОТО: twitter.com/AmedsporSK

В третьем по силе турецком футбольном чемпионате произошла жуткая история, которую и представить себе сложно.

Во время матча между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" один из футболистов незаметно пронёс на поле лезвие и ранил нескольких соперников. Это произошло сразу же после традиционных предматчевых рукопожатий.

Правда, игрок не остановился на этом и продолжил неадекватно себя вести по ходу матча, активно используя лезвие. В некоторых эпизодах он действовал незаметно для противников, а в ходе более активного конфликта наносил им удары ладонью, между пальцами которой была зажата бритва.

После матча пострадавшие игроки опубликовали фотографии с порезами, а также отправились в полицейский участок, где зафиксировали свои повреждения и написали заявление.

Отмечается, что клуб за который выступал нападавший Мансур Чалар, выступил с заявлением, в котором назвал данную информацию грязными слухами и обвинил СМИ в клевете.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ