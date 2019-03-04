Вт, 5.03.2019
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В трагической аварии погибли баскетболисты клуба БК "Краслава"

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ФОТО: Instagram: @edgars_gribs

В воскресенье, 3 марта, в трагической аварии погибли баскетболисты клуба БК "Краслава" Эдгар Гриб и Леонид Терентьев, сообщает официальная страница Латвийского Баскетбольного Союза (ЛБС).

Представительница Латгальского регионального управления государственной полиции Ксения Белова рассказала, что трагическая авария произошла в воскресенье около 21:20 в Илукстском крае Шедерской волости, когда водитель легкового автомобиля Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

На месте происшествия погиб водитель Audi и пассажир. В связи с произошедшим начат криминальный процесс. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😓 still can’t believe.

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Эдгар Гриб и Леонид Терентьев в воскресенье в Тукумсе принимали участие в матче третьего дивизиона ЛБЛ против команды BS Tukums/TSS. Оба баскетболиста были одними из лидеров команды. 28-летний Гриб был также одним из ассистентов главного тренера Райтиса Тиммы.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

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