В трагической аварии погибли баскетболисты клуба БК "Краслава"

Представительница Латгальского регионального управления государственной полиции Ксения Белова рассказала, что трагическая авария произошла в воскресенье около 21:20 в Илукстском крае Шедерской волости, когда водитель легкового автомобиля Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

На месте происшествия погиб водитель Audi и пассажир. В связи с произошедшим начат криминальный процесс. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Эдгар Гриб и Леонид Терентьев в воскресенье в Тукумсе принимали участие в матче третьего дивизиона ЛБЛ против команды BS Tukums/TSS. Оба баскетболиста были одними из лидеров команды. 28-летний Гриб был также одним из ассистентов главного тренера Райтиса Тиммы.