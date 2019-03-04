Кубок Гагарина: "Автомобилист" и ЦСКА вышли в полуфинал

Трактор - Автомобилист

Челябинский "Трактор" дома уступил "Автомобилисту" со счётом 3:4. Счёт в серии стал 4:0 в пользу екатеринбургской команды, которая вышла в полуфинал. Кстати, "Автомобилист" вышел во второй рунд Кубка Гагарина впервые в истории.

В первом периоде для хозяев всё складывалось хорошо - Антон Глинкин и Игорь Исаев вывели "Трактор" вперёд, но во втором периоде гости также ответили двумя шайбами, которые провели Илья Крикунов и Вячеслав Литовченко.

В начале заключительного периода команды обменялись голами, авторами которых стали Александр Шаров и Дэн Секстон. К сожалению для "Трактора", за 5 минут до конца основного времени Литовченко оформил дубль и вывел "Автомобилист" в полуфинал.

Торпедо - Барыс

Нижегородское "Торпедо" одержало победу в овертайме над астанинским "Барысом" - 5:4. Стоит отметить, что хозяева матча уступали по ходу встречи со счётом 2:4, но сумели сравнять, перевести матч в овертайм и одержать волевую победу на 96-й минуте.

После первого периода "Барыс" вёл в счёте 3:0 благодаря голам Патриса Кормье, Павла Акользина и Мэттью Фрэттина. Во втором периоде Антон Волченков и Михаил Варнаков сумели отыграть два гола.

В заключительном периоде Кёртис Валк вновь увеличил преимущество "Барыса" до двух голов, но затем забивали лишь хозяева - на 57-й минуте Дамир Жафяров сократил отставание в счёте, а гол Дениса Паршина перевёл игру в овертайм, в котором Владимир Галузин принёс победу "торпедовцам".

Таким образом, общий счёт в серии стал равным - 2:2. Следующая игра пройдёт в Астане.

Витязь - ЦСКА

В этом матче обошлось без сюрпризов - ЦСКА в четвёртый раз одолел "Витязь", одержал победу в серии и вышел в полуфинал. На этот раз матч закончился со счётом 3:1 в пользу "армейцев".

Уже к 10-й минуте матча москвичи вели со счётом 2:0 благодаря голам Михаила Григоренко и Кирилла Капризова. Во втором периоде Артём Швец-Роговой сократил отставание, но Григоренко забросил вторую шайбу и принёс "армейцам" уверенную победу в серии.

Спартак - СКА

Московский "Спартак" у себя дома уступил в овертайме СКА со счётом 2:3 и позволил питерцам сравнять счёт в серии - 2:2.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий СКА Наиль Якупов. В середине третьего периода Васили Токранов укрепил преимущество гостей, но затем Евгений Кулик и Энвер Лисин сумели сравнять и перевести игру в овертайм. Правда, на больше москвичей не хватило - победный гол СКА забил Давид Рундблад.