Отказавшаяся от проверки на алкоголь после ДТП прокурор ушла с работы

Должность покинула прокурор Елгавы Людмила Маслякова, которая на прошлой неделе, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала автомобильную аварию, сообщает агентство ЛЕТА.
Столкновение двух машин, которое вызвала Маслякова, произошло 26 февраля на перекрестке улиц Лиела и Дамбья в Елгаве. Женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, врезалась в едущий впереди Opel Astra.
Старший специалист Госполиции Земгальского региона Иева Сиетниеце рассказала, что проверка концентрации алкоголя после ДТП - обычная практика, однако она не скрывала, что были подозрения, что водитель села за руль пьяной. В свою очередь женщина как на месте происшествия, так и в больнице отказалась проходить проверку на концентрацию алкоголя.
Представитель полиции не скрывала, что аварию вызвала сотрудница прокуратуры. И в декларации должностного лица Масляковой указано, что ей принадлежит Toyota Corolla 2007 года выпуска.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска агентству ЛЕТА подтвердила, что 26 февраля прокурор написала заявление и с 27 февраля освобождена от исполнения должностных обязанностей.
Это подтвердила и главный прокурор прокуратуры Елгавы Вида Кравцова. Она рассказала, что Маслякова хорошо исполняла служебные обязанности, была многолетней сотрудницей прокуратуры. Кравцова с бывшей коллегой ситуацию не обсуждала, кроме того, она не знает, действительно ли прокурор управляла автомобилем пьяной, так как проверку пройти не удалось.
Несмотря на то, что изначально информацию о произошедшем полиция отослала Генпрокуратуре, которая должна была оценить ответственность прокурора, теперь дело должно вернуться обратно в полицию, так как прокурор с работы ушла.