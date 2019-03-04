Отказавшаяся от проверки на алкоголь после ДТП прокурор ушла с работы

Столкновение двух машин, которое вызвала Маслякова, произошло 26 февраля на перекрестке улиц Лиела и Дамбья в Елгаве. Женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, врезалась в едущий впереди Opel Astra.

Старший специалист Госполиции Земгальского региона Иева Сиетниеце рассказала, что проверка концентрации алкоголя после ДТП - обычная практика, однако она не скрывала, что были подозрения, что водитель села за руль пьяной. В свою очередь женщина как на месте происшествия, так и в больнице отказалась проходить проверку на концентрацию алкоголя.

Представитель полиции не скрывала, что аварию вызвала сотрудница прокуратуры. И в декларации должностного лица Масляковой указано, что ей принадлежит Toyota Corolla 2007 года выпуска.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска агентству ЛЕТА подтвердила, что 26 февраля прокурор написала заявление и с 27 февраля освобождена от исполнения должностных обязанностей.

Это подтвердила и главный прокурор прокуратуры Елгавы Вида Кравцова. Она рассказала, что Маслякова хорошо исполняла служебные обязанности, была многолетней сотрудницей прокуратуры. Кравцова с бывшей коллегой ситуацию не обсуждала, кроме того, она не знает, действительно ли прокурор управляла автомобилем пьяной, так как проверку пройти не удалось.