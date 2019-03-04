Передумала: Чакша в Европарламент не пойдет

Ранее планировалось, что Чакша стартует на выборах в ЕП под третьим номером по списку Союза "зеленых" и крестьян.

Однако политик пояснила, что по нескольким причинам решила все-таки не выставлять свою кандидатуру.

Она сказала, что это связано с тяжелым прежним периодом в должности министра здравоохранения, кроме того, у нее есть что делать на национальном уровне как депутату Сейма.

Она указала, что будет работать в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам над вопросами, которые касаются как сфера здравоохранения, так и благосостояния - сфера социальной реабилитации и связь с инвалидностью с детства.

Кроме того, политик отметила, что будет следить, как в сфере здравоохранения продолжаются реформы и как будут найдены средства, предусмотренные ранее. В комиссии она будет работать и над вопросами системы э-здоровья, снижения цен на компенсируемые медикаменты.

Отметим, что лидерами СЗК на выборах в Европарламент станут депутаты Сейма - бывшие министры Дана Рейзниеце-Озола и Раймонд Бергманис, а также бывший парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголдс Арнитис.