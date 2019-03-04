Вт, 5.03.2019
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Экс-премьер Криштопанс с женой решили построить экологический поселок

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Вилис Криштопанс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бывший премьер Вилис Криштопанс с женой Айей Криштопане на прошлой неделе зарегистрировали предприятие Brieži 17. 

Как рассказал Криштопанс агентству ЛЕТА, предприятие создано с целью построить экологический поселок в Берги.

"Переструктурировал свою недвижимость в Берги и выделил участок земли площадью 5,5 гектаров, на котором планируется построить экологический поселок. Постепенно все уже происходит, работают замерщики, отдельные участки под застройку разделены, со временем этот проект реализуем", - пояснил Криштопанс.

Brieži 17 зарегистрировано 1 марта, основной капитал предприятия составляет 989 000 евро. Единственными владельцем Brieži 17 является компания Berģu Tūjas, принадлежащая Вилису и Айе Криштопане.

Единственным членом правления Brieži 17 является Айя Криштопане.

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