Экс-премьер Криштопанс с женой решили построить экологический поселок

Как рассказал Криштопанс агентству ЛЕТА, предприятие создано с целью построить экологический поселок в Берги.

"Переструктурировал свою недвижимость в Берги и выделил участок земли площадью 5,5 гектаров, на котором планируется построить экологический поселок. Постепенно все уже происходит, работают замерщики, отдельные участки под застройку разделены, со временем этот проект реализуем", - пояснил Криштопанс.