Экс-премьер Криштопанс с женой решили построить экологический поселок

Бывший премьер Вилис Криштопанс с женой Айей Криштопане на прошлой неделе зарегистрировали предприятие Brieži 17.
Как рассказал Криштопанс агентству ЛЕТА, предприятие создано с целью построить экологический поселок в Берги.
"Переструктурировал свою недвижимость в Берги и выделил участок земли площадью 5,5 гектаров, на котором планируется построить экологический поселок. Постепенно все уже происходит, работают замерщики, отдельные участки под застройку разделены, со временем этот проект реализуем", - пояснил Криштопанс.
Brieži 17 зарегистрировано 1 марта, основной капитал предприятия составляет 989 000 евро. Единственными владельцем Brieži 17 является компания Berģu Tūjas, принадлежащая Вилису и Айе Криштопане.
Единственным членом правления Brieži 17 является Айя Криштопане.