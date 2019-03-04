"Я тебя породил, я тебя и убью!": В Москве педофил зарезал пятилетнего сына

В Москве подозреваемый в педофилии отец зарезал своего пятилетнего сына, после чего его кровью написал: "Я тебя породил, я тебя и убью!", - сообщает таблоид DailyMail.
Мужчина убил и свою жену Марию, которая узнала, что он изнасиловал сына, и грозила рассказать об этом полиции.
Мужчина минимум 62 раза ударил сына ножом и отверткой, утверждают правозащитные учреждения. Позднее он признался полиции, что сексуально использовал сына.
Также он признался, что убил и сына, и жену.
28-летняя женщина боролась и поцарапала мужа, однако он ее задушил.
В данный момент задержанный под строгим надзором находится в больнице.
Пара переселилась из Крыма в Москву в 2014 году, когда российская армия присоединила полуостров к России.
Их описывали как "счастливую и дружную семью".
По факту обеих смертей начаты уголовные процессы. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.