Вт, 5.03.2019
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"Я тебя породил, я тебя и убью!": В Москве педофил зарезал пятилетнего сына

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Иллюстративное фото

ФОТО: Atis Ieviņš

В Москве подозреваемый в педофилии отец зарезал своего пятилетнего сына, после чего его кровью написал: "Я тебя породил, я тебя и убью!", - сообщает таблоид DailyMail.

Мужчина убил и свою жену Марию, которая узнала, что он изнасиловал сына, и грозила рассказать об этом полиции.

Мужчина минимум 62 раза ударил сына ножом и отверткой, утверждают правозащитные учреждения. Позднее он признался полиции, что сексуально использовал сына.

Также он признался, что убил и сына, и жену.

28-летняя женщина боролась и поцарапала мужа, однако он ее задушил.

В данный момент задержанный под строгим надзором находится в больнице.

Пара переселилась из Крыма в Москву в 2014 году, когда российская армия присоединила полуостров к России.

Их описывали как "счастливую и дружную семью".

По факту обеих смертей начаты уголовные процессы. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

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