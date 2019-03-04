"Я тебя породил, я тебя и убью!": В Москве педофил зарезал пятилетнего сына

Мужчина убил и свою жену Марию, которая узнала, что он изнасиловал сына, и грозила рассказать об этом полиции.

Мужчина минимум 62 раза ударил сына ножом и отверткой, утверждают правозащитные учреждения. Позднее он признался полиции, что сексуально использовал сына.

Также он признался, что убил и сына, и жену.

28-летняя женщина боролась и поцарапала мужа, однако он ее задушил.

В данный момент задержанный под строгим надзором находится в больнице.

Пара переселилась из Крыма в Москву в 2014 году, когда российская армия присоединила полуостров к России.

Их описывали как "счастливую и дружную семью".