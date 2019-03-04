На Универсиаде во время матча по керлингу болельщица начала рожать

"Прогнозируемое время родов было 9 марта. Уже несколько дней я настраивала себя, что надо родить до восьмого марта. Говорила с малышом, но он, кажется, еще не хотел рождаться. Поэтому подумала, что надо пойти на матч по керлингу, раз есть такая возможность", - заявила молодая мамочка Евгения Демидова.