На Универсиаде во время матча по керлингу болельщица начала рожать

На проходящей в Красноярске Зимней Универсиаде во время матча по керлингу у одной из болельщиц на трибунах начались роды, сообщают "Известия".
Женщину незамедлительно доставили в ближайший роддом, где она родила мальчика, которого назвали Кирилл.
Женщина рассказала, что уже какое-то время настраивала себя на роды именно в этом время.
"Прогнозируемое время родов было 9 марта. Уже несколько дней я настраивала себя, что надо родить до восьмого марта. Говорила с малышом, но он, кажется, еще не хотел рождаться. Поэтому подумала, что надо пойти на матч по керлингу, раз есть такая возможность", - заявила молодая мамочка Евгения Демидова.
Она также отметила, что после таких событий сыну придется заниматься керлингом.
На Зимней Универсиаде Латвию представляют 27 студентов из 13 вузов, они стартуют в пяти видах спорта.
Универсиада проходит в Красноярске до 12 марта.