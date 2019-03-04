Вт, 5.03.2019
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На Универсиаде во время матча по керлингу болельщица начала рожать

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Иллюстративное фото

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

На проходящей в Красноярске Зимней Универсиаде во время матча по керлингу у одной из болельщиц на трибунах начались роды, сообщают "Известия".

Женщину незамедлительно доставили в ближайший роддом, где она родила мальчика, которого назвали Кирилл.

Женщина рассказала, что уже какое-то время настраивала себя на роды именно в этом время.

"Прогнозируемое время родов было 9 марта.  Уже несколько дней я настраивала себя, что надо родить до восьмого марта. Говорила с малышом, но он, кажется, еще не хотел рождаться. Поэтому подумала, что надо пойти на матч по керлингу, раз есть такая возможность", - заявила молодая мамочка Евгения Демидова.

Она также отметила, что после таких событий сыну придется заниматься керлингом.

На Зимней Универсиаде Латвию представляют 27 студентов из 13 вузов, они стартуют в пяти видах спорта.

Универсиада проходит в Красноярске до 12 марта.

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