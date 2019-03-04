Вт, 5.03.2019
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Скончался звезда сериала "Beverly Hills, 90210" Люк Перри

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Люк Перри

ФОТО: AFP / Scanpix

В понедельник, 4 марта, в возрасте 52 лет скончался американский актер Люк Перри, который ранее перенес инсульт и был помещен в больницу, сообщает ВВС.

Актер получил широкую известность, снимаясь в сериале "Beverly Hills, 90210", сейчас его можно увидеть в сериале "Riverdale" от Netflix. Инсульт актер перенес в Лос-Анджелесе, где находился на съемках новых эпизодов.

Представители Перри рассказали ВВС, что актер находился в больнице под наблюдением. Никакой дополнительной информации они не предоставили.

Перри пережил инсульт в тот же день, когда появилась информация о съемках продолжения "Beverly Hills, 90210".

Планировал ли актер воссоединиться со своими старыми коллегами, неизвестно.

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