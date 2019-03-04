Скончался звезда сериала "Beverly Hills, 90210" Люк Перри

В понедельник, 4 марта, в возрасте 52 лет скончался американский актер Люк Перри, который ранее перенес инсульт и был помещен в больницу, сообщает ВВС.
Актер получил широкую известность, снимаясь в сериале "Beverly Hills, 90210", сейчас его можно увидеть в сериале "Riverdale" от Netflix. Инсульт актер перенес в Лос-Анджелесе, где находился на съемках новых эпизодов.
Представители Перри рассказали ВВС, что актер находился в больнице под наблюдением. Никакой дополнительной информации они не предоставили.
Перри пережил инсульт в тот же день, когда появилась информация о съемках продолжения "Beverly Hills, 90210".
Планировал ли актер воссоединиться со своими старыми коллегами, неизвестно.