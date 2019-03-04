В Балвском крае по подозрению в убийстве задержаны три человека

На прошлой неделе по подозрению в убийстве в Балвском крае была задержана группа из трех человек, сообщает агентство ЛЕТА.
В волости Берзкалнес Балвского края в лесу был найден труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти - ранами различного характера на теле. В связи с произошедшим были задержаны три человека.
По информации полиции, скорее всего, во время совместного распития алкоголя между потерпевшим и возможными виновными начался конфликт, который затем превратился в драку.
Во время конфликта мужчине нанесли телесные повреждения различного характера, в том числе и с использованием холодного оружия.
Действия двух подозреваемых сейчас квалифицируются по 2-й части 152 пункта Уголовного закона - незаконное лишение свободы. В свою очередь третье лицо подозревается в убийстве. К одному из задержанных применена мера пресечения в виде ареста, к остальным - полицейский надзор.
Следствие продолжается, назначены экспертизы.