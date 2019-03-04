В США мужчина с собакой застряли в снегу и пять дней питались соусом тако

36-летний Джереми Тейлор и его собака Элаис в воскресенье, 24 февраля, выехали купить топливо, но не вернулись, в среду мужчину объявили в розыск.

В прошлую пятницу мужчину с собакой нашли, выяснилось, что его машина застряла в снегу. Оба находились в хорошем состоянии, но были истощены, сообщает местная полиция.

Тейлор рассказал, что воскресную ночь провел в машине, а на следующий день снега нанесло еще больше. Мобильного телефона у него с собой не было.

Он и его собака пытались куда-то уйти, однако снег был очень глубокий, поэтому они вернулись в машину.

"Следующие четыре дня Джереми сохранял тепло, время от времени заводя мотор, в пищу он использовал пару пачек соуса тако", - говорится в сообщении полиции.