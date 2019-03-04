Вт, 5.03.2019
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Volvo уменьшит максимальную скорость на своих машин

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Volvo S60 R-Design

ФОТО: Publicitātes foto

Компания Volvo разработала новую стратегию по обеспечению безопасной езды: автопроизводитель намерен ограничить максимальную скорость автомобилей до 180 километров в час, сообщается на сайте Volvo.

Нововведение коснется всех моделей автомобиля, который сойдут с конвейера после 2020 года.

По статистике, превышение скорости является одной из основных причин ДТП. Поэтому на всех машинах Volvo с 2020 года выпуска нельзя будет разгоняться быстрее 180 км/час.

Кроме того, запланировано внедрение в новые модели технологий обеспечения безопасности и автопилотирования.

Volvo также изучает возможность разработки системы, которая будет снижать скорость движения автомобиля в определенных зонах.

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