Смерть эстонского лыжного спорта: третий участник сборной Эстонии признался в приеме допинга

Третий эстонский лыжник, участник ОИ-2018, где на дистанции 50 километров занял 17-е место, признался в употреблении кровяного допинга, который "порекомендовал" ему Мати Алавер. Знакомьтесь: Альго Кярп. Человек, который сделал добровольное признание Õhtuleht, но по-видимому окончательно похоронил эстонские профессиональные лыжи.
Как и в случае с Таммъярвом, допинг Кярп получил через Мати Алавера. Допинговые дела Таммъярв, Веэрпалу и Кярп хранили в тайне от Анти Саарепуу, тренера команды, пишет Rus.Postimees.
Как заявил Альго Кярп, он не мог больше жить с этой тайной, осознавая, что в любой момент его имя может всплыть в результате расследования австрийской и немецкой полицией деятельности лаборатории Марка Шмидта.
"Этим заявлением я испортил отношения с людьми, но мне надо было об этом рассказать. Я не смог бы с этим жить дальше, я очень сожалею. Я обманул всех: семью, друзей, спонсоров, да вообще всех" - сказал Кярп Postimees.
Интересный факт: по словам самого Кярпа, его лучшие результаты были показаны без допинга: "Я заезжал на этапах КМ в топ-20. Думал, что допинг поможет мне в десятку прорваться. Однако вот что смешно: лучшие результаты я показывал без допинга. Когда принимал допинг, обычно был в плохой форме, так что результаты не были улучшены."
Альго Кярп принимал допинг на этапах Кубка мира и на ЧМ-2017 в Лахти. На ОИ-2018 Кярп также был под допингом.
"В меня вкладывались всё: семья, родители жены... Все хотели, чтобы я был успешным в профессиональном спорте. Это давило, и я хотел отплатить за помощь хоть чем-то. С допингом мои результаты не улучшились, наоборот, когда летом закончил принимать допинг, то понял, какую же ошибку я совершил..." - сказал Кярп.