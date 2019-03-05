Смерть эстонского лыжного спорта: третий участник сборной Эстонии признался в приеме допинга

Как и в случае с Таммъярвом, допинг Кярп получил через Мати Алавера. Допинговые дела Таммъярв, Веэрпалу и Кярп хранили в тайне от Анти Саарепуу, тренера команды, пишет Rus.Postimees.

Как заявил Альго Кярп, он не мог больше жить с этой тайной, осознавая, что в любой момент его имя может всплыть в результате расследования австрийской и немецкой полицией деятельности лаборатории Марка Шмидта.

"Этим заявлением я испортил отношения с людьми, но мне надо было об этом рассказать. Я не смог бы с этим жить дальше, я очень сожалею. Я обманул всех: семью, друзей, спонсоров, да вообще всех" - сказал Кярп Postimees.

Интересный факт: по словам самого Кярпа, его лучшие результаты были показаны без допинга: "Я заезжал на этапах КМ в топ-20. Думал, что допинг поможет мне в десятку прорваться. Однако вот что смешно: лучшие результаты я показывал без допинга. Когда принимал допинг, обычно был в плохой форме, так что результаты не были улучшены."

Альго Кярп принимал допинг на этапах Кубка мира и на ЧМ-2017 в Лахти. На ОИ-2018 Кярп также был под допингом.