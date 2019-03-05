В Австралии сдававший через Airbnb жилье мужчина убил жильца за неоплаченный счет

42-летний Джейсон Колтон с помощью Airbnb сдавал одну комнату в своем доме, находящемся неподалеку от Мельбурна.

В 2017 году комнату какое-то время снимал 36-летний мужчина, который тогда решал проблемы личного характера.

Он проживал в комнате примерно неделю, но когда пришло время рассчитаться за жилье, оказалось, что на его счету осталось всего десять долларов.

Реагируя на эту ситуацию, Колтон сначала избил жильца, а потом задушил.

На суде он признал свою вину в непредумышленном лишении жизни без предварительного умысла, пояснив, что не хотел вредить жертве или убивать ее.

При этом вину в убийстве он не признал.

Если Колтона признают виновным в убийстве человека, ему грозит 20 лет тюрьмы.

В свою очередь, если его вина в убийстве будет доказана, ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

В избиении жильца участвовали два товарища Колтона по дому - их осудили уже в сентябре прошлого года.