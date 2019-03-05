В Австралии сдававший через Airbnb жилье мужчина убил жильца за неоплаченный счет

В Австралии мужчина, сдававший совю квартиру с помощью платформы Airbnb, убил жильца, так как тот не смог оплатить счет в размере 210 австралийских долларов (130 евро), сообщает ВВС.
42-летний Джейсон Колтон с помощью Airbnb сдавал одну комнату в своем доме, находящемся неподалеку от Мельбурна.
В 2017 году комнату какое-то время снимал 36-летний мужчина, который тогда решал проблемы личного характера.
Он проживал в комнате примерно неделю, но когда пришло время рассчитаться за жилье, оказалось, что на его счету осталось всего десять долларов.
Реагируя на эту ситуацию, Колтон сначала избил жильца, а потом задушил.
На суде он признал свою вину в непредумышленном лишении жизни без предварительного умысла, пояснив, что не хотел вредить жертве или убивать ее.
При этом вину в убийстве он не признал.
Если Колтона признают виновным в убийстве человека, ему грозит 20 лет тюрьмы.
В свою очередь, если его вина в убийстве будет доказана, ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
В избиении жильца участвовали два товарища Колтона по дому - их осудили уже в сентябре прошлого года.
Одному дали 7,5 лет тюрьмы, второму - девять.