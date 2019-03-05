Вт, 5.03.2019
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В Австралии сдававший через Airbnb жилье мужчина убил жильца за неоплаченный счет

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Австралии мужчина, сдававший совю квартиру с помощью платформы Airbnb, убил жильца, так как тот не смог оплатить счет в размере 210 австралийских долларов (130 евро), сообщает ВВС.

42-летний Джейсон Колтон с помощью Airbnb сдавал одну комнату в своем доме, находящемся неподалеку от Мельбурна.

В 2017 году комнату какое-то время снимал 36-летний мужчина, который тогда решал проблемы личного характера.

Он проживал в комнате примерно неделю, но когда пришло время рассчитаться за жилье, оказалось, что на его счету осталось всего десять долларов.

Реагируя на эту ситуацию, Колтон сначала избил жильца, а потом задушил.

На суде он признал свою вину в непредумышленном лишении жизни без предварительного умысла, пояснив, что не хотел вредить жертве или убивать ее.

При этом вину в убийстве он не признал.

Если Колтона признают виновным в убийстве человека, ему грозит 20 лет тюрьмы.

В свою очередь, если его вина в убийстве будет доказана, ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

В избиении жильца участвовали два товарища Колтона по дому - их осудили уже в сентябре прошлого года.

Одному дали 7,5 лет тюрьмы, второму - девять.

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