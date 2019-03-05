Кортни Кардашян полностью обнажилась на фото
Старшая из сестер звездного семейства Кардашян - Кортни - показала свою роскошную фигуру. Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором предстала полностью обнаженной.
На снимке Кортни сидит на краю столешницы в ванне, прикрывая свои прелести лишь ноутбуком и чайной чашкой.
Под фото расположена надпись: "Скоро будет".
Согласно информации издания Metro, звезда так рекламирует свой новый сайт, который должен появиться на днях.
Ранее Хлои и Кортни Кардашян, а также их сводная сестра Кендалл Дженнер показали свои формы в пикантной фотосессии.