Вт, 5.03.2019
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Кортни Кардашян полностью обнажилась на фото
Смело!

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Кортни Кардашьян

ФОТО: https://www.instagram.com/kourtneykardash

Старшая из сестер звездного семейства Кардашян - Кортни - показала свою роскошную фигуру. Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором предстала полностью обнаженной. 

На снимке Кортни сидит на краю столешницы в ванне, прикрывая свои прелести лишь ноутбуком и чайной чашкой.

Под фото расположена надпись: "Скоро будет".

Согласно информации издания Metro, звезда так рекламирует свой новый сайт, который должен появиться на днях. 

Ранее Хлои и Кортни Кардашян, а также их сводная сестра Кендалл Дженнер показали свои формы в пикантной фотосессии

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C O M I N G. S O O N. @poosh

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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