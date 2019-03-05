СМИ подсчитали, как часто лжет Дональд Трамп

СМИ подсчитали, как часто лжет президент США Дональд Трамп. Согласно данным The Washington Post, которое ссылается на собственную базу данных Fact Checker, Трамп лжет в среднем 22 раза в день.
Газета отмечает, что в 2017 году Трамп выдвигал в день около шести шести ложных или вводящих в заблуждение высказываний. В 2018 году число таких высказываний составляло, в среднем, 16,5 в день.
Так, на ежегодной конференции консервативных политических действий, прошедшей 2 марта, глава государства умудрился солгать 104 раза.
Всего же за время президентства число ложных высказываний Трампа достигло 9014. Среди них - информация о показателях по занятости населения, уровню безработицы, количестве сторонников на митингах.