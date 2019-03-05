Вт, 5.03.2019
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СМИ подсчитали, как часто лжет Дональд Трамп

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Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

СМИ подсчитали, как часто лжет президент США Дональд Трамп. Согласно данным The Washington Post, которое ссылается на собственную базу данных Fact Checker, Трамп лжет в среднем 22 раза в день.

Газета отмечает, что в 2017 году Трамп выдвигал в день около шести шести ложных или вводящих в заблуждение высказываний. В 2018 году число таких высказываний составляло, в среднем, 16,5 в день.

Так, на ежегодной конференции консервативных политических действий, прошедшей 2 марта, глава государства умудрился солгать 104 раза.

Всего же за время президентства число ложных высказываний Трампа достигло 9014. Среди них - информация о показателях по занятости населения, уровню безработицы, количестве сторонников на митингах.

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