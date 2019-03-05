Вт, 5.03.2019
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В США организаторы лотереи нашли человека, сорвавшего джекпот в размере $1,5 млрд

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Лотерея Mega Millions

ФОТО: Reuters/ScanPix

В США организаторы лотереи Mega Millions связались с жителем штата Южная Каролина, который еще в октябре прошлого года выиграл рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов, сообщает АР.

"Житель Южной Каролины, подавший заявление на получение второго по величине выигрыша в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов. Это самая большая выплата джекпота одному победителю в истории Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Примечательно, что победитель пожелал остаться анонимным.

Выигрышный билет был продан в период между 20 октября и 23 октября прошлого года в магазине KC Mart в Симпсонвилле, штат Южная Каролина. 

Повезло и продавцу - он получит премию в размере 50 тысяч долларов.

 Победитель, чтобы претендовать на выигрыш, должен был объявиться до 19 апреля.

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