Звезда Comedy Woman топлес напугала поклонников своей худобой
Участница популярного российского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева часто демонстрирует в соцсетях свою модельную фигурку. Вот и на днях она решила в очередной раз порадовать поклонников, однако не все оценили пикантный снимок артистки.
34-летняя Надежда Сысоева регулярно публикует в Instagram фото в бикини. На одном из последних снимков она позирует топлес, демонстрируя изгибы своего стройного тела и упругие ягодицы.
При этом многих пользователей Сети насторожила явно чрезмерная худоба звезды, о чем свидетельствуют соответствующие комментарии:
"Какой кошмар! Набор костей", "Доска. Кушай побольше", "Немного потолстеть, и будет шик", "Кушать не дают?", "Нет груди - нет темы, все честно",
"Я бы тебя покормила немножко, очень худа"...
Каждый раз ,когда я выкладываю пост - придумываю как к вам обратиться )) «друзья, ребята,мои хорошие ☺️☺️ и тд. и это всегда мучительно ,это же самое главное и все это ☝🏻☝🏻 не подходит ,чтобы описать всю нежность и благодарность ,которую я к вам испытываю! Недавно написали новый номер в Камеди Ву, и там очень смешное и милое обращение к вам : «Мявки мои , Подписота» Мне дико нравится 😁 а вам ??? Или ваши варианты пишите в комментариях 💋♥️😘 📸 @vlada.mihaylova
Сама Надежда не стала реагировать на критику, оставив замечания в свой адрес без ответа. Тем более что преданные поклонники поддержали ее и принялись осыпать комплиментами.
"Надя, ты прелесть", "Нереальная", "Какая красотка!", "Так нежно и сексуально", "Хорошее фото, а тело вообще супер!"
- вот лишь некоторые из них.