Звезда Comedy Woman топлес напугала поклонников своей худобой

34-летняя Надежда Сысоева регулярно публикует в Instagram фото в бикини. На одном из последних снимков она позирует топлес, демонстрируя изгибы своего стройного тела и упругие ягодицы.

При этом многих пользователей Сети насторожила явно чрезмерная худоба звезды, о чем свидетельствуют соответствующие комментарии:

"Какой кошмар! Набор костей", "Доска. Кушай побольше", "Немного потолстеть, и будет шик", "Кушать не дают?", "Нет груди - нет темы, все честно",

"Я бы тебя покормила немножко, очень худа"...

Сама Надежда не стала реагировать на критику, оставив замечания в свой адрес без ответа. Тем более что преданные поклонники поддержали ее и принялись осыпать комплиментами.

"Надя, ты прелесть", "Нереальная", "Какая красотка!", "Так нежно и сексуально", "Хорошее фото, а тело вообще супер!"