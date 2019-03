Звезда Comedy Woman топлес напугала поклонников своей худобой

Каждый раз ,когда я выкладываю пост - придумываю как к вам обратиться )) «друзья, ребята,мои хорошие ☺️☺️ и тд. и это всегда мучительно ,это же самое главное и все это ☝🏻☝🏻 не подходит ,чтобы описать всю нежность и благодарность ,которую я к вам испытываю! Недавно написали новый номер в Камеди Ву, и там очень смешное и милое обращение к вам : «Мявки мои , Подписота» Мне дико нравится 😁 а вам ??? Или ваши варианты пишите в комментариях 💋♥️😘 📸 @vlada.mihaylova

A post shared by Надя Сысоева (@inadenka) on Mar 2, 2019 at 10:24am PST