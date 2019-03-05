Вт, 5.03.2019
Чёрные футболки с логотипами группы и фотографией Флинта можно было приобрести без особого труда. Их носили в школу, на дискотеки, да и просто надевали во двор. Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ

Овечкин забил победный гол без броска по воротам
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Александр Овечкин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский хоккеист Александр Овечкин реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2). 

Самое курьёзное в этом эпизоде то, что нападающий не нанёс бросок и шайба не побывала в воротах.

Вратарь "Рейнджерс" заблокировал бросок Овечкина, выпустил клюшку из рук и выбив шайбу у нападающего.

Согласно правилам НХЛ гол засчитывается, если голкипер пытается остановить штрафной бросок, кидая клюшку или любой другой предмет в сторону соперника. Исключением не стал и этот эпизод, хотя судьи зафиксировали гол только после видеоповтора. 

Ранее мы сообщали о том, что Александр Овечкин установил очередной рекорд НХЛ и превзошёл легендарного Гретцки. В текущем сезоне россиянин возглавляет список бомбардиров НХЛ - на его счету 45 заброшенных шайб.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ