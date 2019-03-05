Овечкин забил победный гол без броска по воротам

Самое курьёзное в этом эпизоде то, что нападающий не нанёс бросок и шайба не побывала в воротах.

Вратарь "Рейнджерс" заблокировал бросок Овечкина, выпустил клюшку из рук и выбив шайбу у нападающего.

Alex Ovechkin wins it in the shootout, after the stick is thrown at the puck. pic.twitter.com/ytvGzBqMaV — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) March 3, 2019

Согласно правилам НХЛ гол засчитывается, если голкипер пытается остановить штрафной бросок, кидая клюшку или любой другой предмет в сторону соперника. Исключением не стал и этот эпизод, хотя судьи зафиксировали гол только после видеоповтора.