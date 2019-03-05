Овечкин забил победный гол без броска по воротам
Российский хоккеист Александр Овечкин реализовал победный буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2).
Самое курьёзное в этом эпизоде то, что нападающий не нанёс бросок и шайба не побывала в воротах.
Вратарь "Рейнджерс" заблокировал бросок Овечкина, выпустил клюшку из рук и выбив шайбу у нападающего.
Alex Ovechkin wins it in the shootout, after the stick is thrown at the puck. pic.twitter.com/ytvGzBqMaV— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) March 3, 2019
Согласно правилам НХЛ гол засчитывается, если голкипер пытается остановить штрафной бросок, кидая клюшку или любой другой предмет в сторону соперника. Исключением не стал и этот эпизод, хотя судьи зафиксировали гол только после видеоповтора.
Ранее мы сообщали о том, что Александр Овечкин установил очередной рекорд НХЛ и превзошёл легендарного Гретцки. В текущем сезоне россиянин возглавляет список бомбардиров НХЛ - на его счету 45 заброшенных шайб.