Вт, 5.03.2019
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Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс

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Уилл Смит

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Голливудский актёр Уилл Смит согласился сыграть отца легендарных профессиональных теннисисток Серены и Винус Уильямс в байопике "Король Ричард". Об этом сообщает ScreenRant.

Съёмками картины займётся компания Overbrook Entertainment, которая принадлежит Смиту. Сценарий биографической картины напишет Зак Бэйлин. В фильме расскажут историю отца теннисисток Ричарда Уильямса, который был тренером своих дочерей, хотя теннисом он не занимался.

Отец будущих чемпионок брал частные уроки тенниса, вдохновившись победой Вирджинии Рузики на турнире в Солт-Лейк-Сити в 1980 году. Вероятно, что фильм расскажет о восхождении обеих сестёр на Олимп и определяющей роли отца в их спортивных достижениях.

На данный момент неизвестно, кто ещё из актёров сыграет в картине, а также когда фильм выйдет на большие экраны. Отмечается лишь то, что Уилл Смит выступит одним из продюсеров картины.

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