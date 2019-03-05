Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс

Голливудский актёр Уилл Смит согласился сыграть отца легендарных профессиональных теннисисток Серены и Винус Уильямс в байопике "Король Ричард". Об этом сообщает ScreenRant.
Съёмками картины займётся компания Overbrook Entertainment, которая принадлежит Смиту. Сценарий биографической картины напишет Зак Бэйлин. В фильме расскажут историю отца теннисисток Ричарда Уильямса, который был тренером своих дочерей, хотя теннисом он не занимался.
Will Smith to Play Serena & Venus Williams' Dad in King Richard - https://t.co/AyKfoB4c5P pic.twitter.com/Z7clO4QqTO— Screen Rant (@screenrant) March 4, 2019
Отец будущих чемпионок брал частные уроки тенниса, вдохновившись победой Вирджинии Рузики на турнире в Солт-Лейк-Сити в 1980 году. Вероятно, что фильм расскажет о восхождении обеих сестёр на Олимп и определяющей роли отца в их спортивных достижениях.
На данный момент неизвестно, кто ещё из актёров сыграет в картине, а также когда фильм выйдет на большие экраны. Отмечается лишь то, что Уилл Смит выступит одним из продюсеров картины.