Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс

Съёмками картины займётся компания Overbrook Entertainment, которая принадлежит Смиту. Сценарий биографической картины напишет Зак Бэйлин. В фильме расскажут историю отца теннисисток Ричарда Уильямса, который был тренером своих дочерей, хотя теннисом он не занимался.

Will Smith to Play Serena & Venus Williams' Dad in King Richard - https://t.co/AyKfoB4c5P pic.twitter.com/Z7clO4QqTO — Screen Rant (@screenrant) March 4, 2019

Отец будущих чемпионок брал частные уроки тенниса, вдохновившись победой Вирджинии Рузики на турнире в Солт-Лейк-Сити в 1980 году. Вероятно, что фильм расскажет о восхождении обеих сестёр на Олимп и определяющей роли отца в их спортивных достижениях.