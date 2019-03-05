Эстонцы начали предлагать жителям Латвии электричество по оптовым ценам

Предприятие по торговле электроэнергией "Enefit" сегодня начало продажу латвийским домохозяйствам и клиентам двух продуктов, продавая электричество по оптовым ценам, сообщил журналистам руководитель сегмента домохозйств "Enefit" Мартиньш Ванцанс.
"Enefit" будет предлагать два продукта: "Динамичный" и "Фиксированный". Цена за обслуживание для обоих продуктов одинаковая - 2 евро, а потребленное электричество будет продаваться по оптовым ценам, без добавленной наценки за каждый потребленный киловатт-час. Единственная разница - при выборе продукта "Динамичный" цена электричества будет меняться в связи с колебаниями на бирже, а при выборе продукта "Фиксированный" цена будет неизменной в течение всего периода действия договора.
Продукт "Фиксированный" позволит сэкономить до 91 евро в год, "Динамичный" - до 22 евро в год.
Основной капитал зарегистрированного в 2006 году предприятия "Enefit" - 7,484 млн евро. В 2017 году его оборот составил 46,325 млн евро, прибыль - 1,079 млн евро.
"Enefit" принадлежит зарегистрированному в Эстонии предприятию "Eesti Energia Aktsiaselts".