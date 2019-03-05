Эстонцы начали предлагать жителям Латвии электричество по оптовым ценам

"Enefit" будет предлагать два продукта: "Динамичный" и "Фиксированный". Цена за обслуживание для обоих продуктов одинаковая - 2 евро, а потребленное электричество будет продаваться по оптовым ценам, без добавленной наценки за каждый потребленный киловатт-час. Единственная разница - при выборе продукта "Динамичный" цена электричества будет меняться в связи с колебаниями на бирже, а при выборе продукта "Фиксированный" цена будет неизменной в течение всего периода действия договора.