Ольгу Бузову подозревают в анорексии

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова разместила на своей Instagram-странице новый снимок с репетиции. Но фотографии девушка продемонстрировала шокирующую худобу, что спровоцировало сотни комментариев от обеспокоенных подписчиков.
На снимке звезда выглядит болезненно худой. Подписчики певицы искренне обеспокоены тем, что Бузова резко теряет вес. В комментариях они призвали обратить внимание на свое здоровье.
"Новая мода - Впалый живот", "Ужас", "Мне кажется, что начинается новая болезнь - анорексия", "Очень худая", "Покормите кто-то Олю", "Скелет", "Живот прилип к позвоночнику", "Бузова, кушать надо, а не пропагандировать анорексию", "Работа пластических хирургов, и не жрет",
- делились мнениями люди.
Прогнали с парнями всю программу шоу #Принимайменя 🙌🏻 Скоро ворвёмся в ваши города с большой сольной программой 🚀🚀🚀 7 марта - Тюмень 8 марта - Сургут 9 марта - Нижневартовск 10 марта - Екатеринбург С нетерпением жду встречи с вами ❤️ @buzova_team #моилюдивсегдасомной#бузоватур2019
Недавно Instagram-аккаунт певицы достиг 15 миллионов подписчиков.
"15 миллионов моих людей, которые делают меня счастливыми. Спасибо всем, кто столько времени уже со мной, поддерживает меня, переживает, вдохновляет и радуется моим успехам",
- написала певица.
Ранее Бузова стала обладательницей престижной премии.
15.000.000 моих людей, которые делают меня счастливыми ❤ Спасибо всем, кто столько времени уже со мной 😻😻😻 поддерживает меня, переживает, вдохновляет и радуется моим успехам 🙏🏻 #моилюдивсегдасомной ❤️❤️❤️ Уже несколько дней я думаю как отпраздновать и отблагодарить вас ❤ И решила сделать ещё счастливей 15 случайных моих подписчиков 😍🏆 исполнив ваши самые заветные мечты! Под этим постом пишите о своих самых сокровенных желаниях, самые-самые необычные я исполню! Это может быть всё что угодно, от встречи со мной 🤗 до какого-нибудь вашего каприза 😉😍 о каждом исполненном желании обязательно буду писать здесь, чтобы мы все могли порадоваться за счастливчиков ❤😉 Я вас люблю ❤️