Правительство объявило 13 мая Днем государственного языка

Как поясняет подготовившее поправки Министерство юстиции, День государственного языка начали отмечать в 2012 году в день рождения Юриса Алунанса 13 мая по инициативе Музея литературы и музыки.

Поправками предлагается перенести нормы закона об отмечаемых днях, касающиеся профессиональных праздников, в новые правила Кабмина, а в законе оставить только "чистое" нормативное регулирование, касающееся государственных праздничных, памятных и отмечаемых дней.

Это облегчит работу Сейма, поясняет Минюст.