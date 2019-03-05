Правительство объявило 13 мая Днем государственного языка

Кабинет министров сегодня одобрил поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающие включить в список отмечаемых дат 13 мая как День государственного языка, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.
Как поясняет подготовившее поправки Министерство юстиции, День государственного языка начали отмечать в 2012 году в день рождения Юриса Алунанса 13 мая по инициативе Музея литературы и музыки.
Поправками предлагается перенести нормы закона об отмечаемых днях, касающиеся профессиональных праздников, в новые правила Кабмина, а в законе оставить только "чистое" нормативное регулирование, касающееся государственных праздничных, памятных и отмечаемых дней.
Это облегчит работу Сейма, поясняет Минюст.
Поправки еще будут рассмотрены в Сейме. Планируется, что они вступят в силу 1 июля 2019 года.