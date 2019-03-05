Она вернулась! Покорившая интернет гимнастка вновь зажгла на турнире

В январе мы уже писали о том, что в интернете набирает популярность видеоролик с выступлением Кейтлин на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Тогда Охаши внезапно стала популярной благодаря своей программе, чередуя акробатические элементы с танцами под различные популярные композиции.

И вот, Кейтлин сделала это вновь! На очередных студенческих соревнованиях, выступая за калифорнийский университет, девушка получила высший бал за эффектное исполнение акробатических элементов под музыку.

21-летняя гимнастка принесла своей команде максимальное количество очков, но несмотря на это, университет Калифорнии проиграл общий зачет.