Она вернулась! Покорившая интернет гимнастка вновь зажгла на турнире
Американская гимнастка Кейтлин Охаши вновь напомнила о себе и зажгла на студенческих соревнованиях.
В январе мы уже писали о том, что в интернете набирает популярность видеоролик с выступлением Кейтлин на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Тогда Охаши внезапно стала популярной благодаря своей программе, чередуя акробатические элементы с танцами под различные популярные композиции.
И вот, Кейтлин сделала это вновь! На очередных студенческих соревнованиях, выступая за калифорнийский университет, девушка получила высший бал за эффектное исполнение акробатических элементов под музыку.
.@katelyn_ohashi does it again! 🔥— espnW (@espnW) March 3, 2019
Another perfect 10 for @uclagymnastics! pic.twitter.com/6mzjDd8zRm
21-летняя гимнастка принесла своей команде максимальное количество очков, но несмотря на это, университет Калифорнии проиграл общий зачет.
Прошлое видео Кейтлин всего за пару дней собрало сотни тысяч лайков и более 30 миллионов просмотров.