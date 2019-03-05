Пропавших в Эстонии девочек нашли в лесу: они ночевали в палатке

В понедельник полиция Эстонии начала поиски двух 13-летних девочек, которые сбежали из дома в неизвестном направлении. Одна из них родом из Пярну, вторая - из Вильянди. В полицию поступила информация, что девочек видели 4 марта вечером в Тартумаа рядом с заправкой в Реола, они сидели на своих сумках и чемоданах. Сегодня утром патрульные нашли беглянок в Тартумаа, пишет Rus.Postimees.