Пропавших в Эстонии девочек нашли в лесу: они ночевали в палатке
В понедельник полиция Эстонии начала поиски двух 13-летних девочек, которые сбежали из дома в неизвестном направлении. Одна из них родом из Пярну, вторая - из Вильянди. В полицию поступила информация, что девочек видели 4 марта вечером в Тартумаа рядом с заправкой в Реола, они сидели на своих сумках и чемоданах. Сегодня утром патрульные нашли беглянок в Тартумаа, пишет Rus.Postimees.
Вечером, ночью и сегодняшним утром полицейские проверяли заброшенные здания мыз, школ и хуторов, а также сараи и прочие надворные постройки в Вильянди-, Тарту-, Йыгева- и Пыльвамаа. О некоторых из этих мест девочки наводили справки в интернете, перед тем как сбежать из дома. Одновременно полицейские проверяли различные автобусные маршруты, чтобы получить информацию, в каком направлении дети могли двигаться.
Опрос родственников, одноклассников и знакомых указывал на то, что девочки сознательно планировали побег, чтобы жить вдвоем в каком-то укромном месте.
Вскоре молодежный полицейский проведет беседу с детьми и их родителями, чтобы узнать, при каких обстоятельствах девочки приняли такое решение.
Лыунаская префектура написала в Facebook, что девочек и их "лагерь" нашли в Тартумаа в одной роще. Выяснилось, что дети сбежали из дому в основном из-за скуки, план побега они вынашивали полгода. Подруги увлеченно рассказывали полицейским, что они планировали двигаться дальше, бродить и путешествовать и вернуться домой не раньше лета.