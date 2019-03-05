Вт, 5.03.2019
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Крестьяне получат поддержку в размере 8,72 млн евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В виде государственной поддержки крестьянам из программы "Государственная поддержка сельскому хозяйству и для развития села" в этом году будет выделено 8,72 млн евро, в том числе 6,107 млн евро - для развития животноводства.

Как поясняет Министерство земледелия, поддержка предусмотрена для развития животноводства и растениеводства, международного и взаимного сотрудничества, содействия рынку, членства в национальных схемах качества продовольствия и финансирования выполнения мер поддержки, начатых в предыдущем году.

Для развития животноводческой отрасли будет выделено 6 107 195 евро, растениеводческой - 620 885 евро, международного и взаимного сотрудничества - 614 718 евро, содействия рынку - 384 782 евро, содействия национальной схеме качества продовольствия - 479 650 евро, финансирования выполнения мер поддержки, начатых в предыдущем году - 513 260 евро.

На получение поддержки претендуют физические и юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством.

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