Матисс удивлен выдвижением Саулитиса на должность нового главы Rīgas satiksme

Реагируя на слова Ушакова, что решение Матисса об отставке было эмоциональным, сам бывший временный глава Rīgas satiksme говорит, что это решение "не внезапное, не эмоциональное".

В свою очередь выдвижение на должность Эрнеста Саулитиса показалось ему странным.

"Могу только немного выразить удивление таким решением. Департамент собственности - это тот, кто должен был все эти годы следить за финансовым состоянием Rīgas satiksme, закупками и договорами. И господин Ушаков многократно заявлял в своих интервью, что он как акционер принимал все решения, именно руководствуясь советами департамента. И, если сейчас руководителем [Rīgas satiksme] выдвинут человек, обязанностью которого было все эти годы следить и контролировать, то нужно подумать, во-первых, нет ли здесь конфликта интересов?

И, во-вторых, какова истинная цель в этом случае? Или прикрыть свое бездействие, или какая-то другая цель. Так как это кажется довольно странным, что люди, которые ничего не делали 10 лет, сейчас вдруг руководят предприятием. Со всем уважением, господин Саулитис - компетентный юрист, я против него ничего не скажу, но меня это решение немного удивило", - заявил порталу TVNET Матисс.

Согласно словам Матисса, сейчас предприятие находится в очень сложной ситуации. Это связано как с уголовным делом Rīgas satiksme, так и с тяжелой финансовой ситуацией на предприятии. Была возможность, что банки могут попросить обратно выданные в виде кредитов деньги. Накопилось несколько вопросов, которые нужно решать, указал политик. По его мнению, у Ушакова нет желания решать проблемы Rīgas satiksme по-настоящему.

"У меня было предложение, как решить все эти вопросы, очевидно, наши мнения не совпали. Если акционер заинтересован замести эти проблемы под ковер, то я хотел их решить, чтобы предприятие могло работать в долгосрочной перспективе", - рассказал бывший временный глава Rīgas satiksme.

Говоря о вероятности неплатежеспособности предприятия, Матисс отметил, что это будет зависеть от того, как Рижская дума выполнит свои обещания и найдет ли необходимые средства.

Комментируя сотрудничество с партией "Согласие", Матисс отметил, что оно завершилось 4 октября, вместе с выборами в Сейм.