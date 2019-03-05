Участие латвийцев в нелегальном рынке труда и покупке нелегальных продуктов остается высоким

32% (в 2015 году - 36%) опрошенных латвийцев указали, что среди их друзей или знакомых есть люди, либо работающие без трудового договора, либо в течение последних 12 месяцев получавшие зарплату в конвертах. В Литве такой ответ дали 30%, в Эстонии - 25%, в Швеции - 7% респондентов.

Больше всего жителей Латвии участвуют таким образом в теневой экономике в строительной отрасли.

52% (в 2015 году - 57%) жителей Латвии признались, что в течение последних 12 месяцев покупали товары или услуги без чека, но у легального продавца. В Литве этот показатель составляет 59%, в Эстонии - 36%, в Швеции - 27%. Во всех трех странах Балтии 4-5% респондентов указали, что поступают так регулярно (не меньше 10 раз в месяц).

В среднем четыре из 10 опрошенных латвийцев ответили, что в течение последних 12 месяцев покупали товары у нелегальных продавцов. В Литве было 35%, в Эстонии - 28%, в Швеции - 14% таких респондентов.

Чаще всего в Латвии у нелегальных продавцов покупают одежду (28%), продукты питания (25%), медицинские и косметические услуги, массаж (24%), сигареты (22%) и ремонт автомобилей (18%).

Потребление нелегальных сигарет в Латвии составляет 33%, в Литве - 36%, в Эстонии - 22% всего количества купленных сигарет.

Нелегальный алкоголь потребляют 28% респондентов в Латвии, 32% - в Литве, 35% - в Эстонии и 33% - в Швеции.

На нелегальные покупки жители Латвии тратят в среднем 75 евро, Литвы - 80 евро, Эстонии - 85 евро, Швеции - 235 евро в месяц.

На просьбу дать оценку соотношению размера налогов и объема и качества оказываемых государством услуг по 10-бальной шкале жители Латвии оценили его на 6,8, Эстонии - на 6,9, Литвы - на 7,3 балла.

Общая удовлетворенность правительством у жителей Латвии оценена на 3,4, Литвы - на 3,5, Эстонии - на 4, Швеции - на 5,3 балла по 10-бальной шкале.

66% респондентов в Латвии могли бы рассмотреть возможность участвовать в теневой экономике, если бы их доходы резко упали и материальное положение ухудшилось.