Рецепт дня: Шоколадный манник с яблоками

Ингредиенты: 200 г манной крупы , 250 г кефира, 4 ст. л. какао, 2 яблока , 150 г коричневого сахара, 1/2 ч. л. соды , 50 г шоколада , 3 ст. л. сахара , щепотка соли, сливочное масло и манка для смазывания и присыпки формы.

Приготовление:

1. В глубокой миске залейте кефиром манку. Добавьте какао, коричневый сахар и щепотку соли. Оставьте на полчаса.

2. Яблоки вымойте, избавьте от сердцевины, очистите и нарежьте на небольшие кусочки. В глубокой сковороде растопите сахар, после чего выложите яблоки и обжаривайте на самом медленном огне 10–15 минут.

Чтобы яблоки не размякли, отдавайте предпочтение твердым сортам. Так манник получится намного вкуснее.

3. Шоколад нарежьте или поломайте на небольшие кусочки и бросьте в тесто. Добавьте соду и оставьте на пару минут.

4. Форму смажьте маслом и присыпьте манкой. Вылейте половину теста, выложите поверх яблоки, а затем - оставшееся тесто.

Выпекайте около 45 минут при 180–200 градусах.