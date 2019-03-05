Нейромонах Феофан: о рижских поклонниках, доброте в музыке и женском вокале

9 марта, в Риге вновь выступит самый загадочный артист современной музыкальной сцены в России - Нейромонах Феофан. Каждый его концерт подобен программе "В гостях у сказки", но не для малышей, а для взрослых. Его уникальное умение вести диалог с публикой, захватывающая манера исполнения и интригующий вид, никого не оставляют равнодушным.

Русский TVNET связался с исполнителем и выяснил, чем на этот раз музыкант порадует местную публику.

- Ты возвращаешься в Ригу, что за программу везешь? Ты все еще верен своему стилю "древнерусского драм-н-бэйса"?

- Везу чудесную программу "Вече", треклист которой выбирался слушателями на открытом голосовании.

Будут самые лучшие, по мнению люда честного, песнопения, да новые плясовые композиции.

Мы провели тщательную работу со звуком и светом, посему неистово жаждем показать рижанам результат!

"Драм древнерусский" разольётся аки мёд сладкий!

- Инсайдеры сообщили, что медведь сменил дизайн?

- Медведь маленько поднабрал в весе, что никак не сказалось на его прыткости. Даже наоборот – пляшет как в последний раз!

Медведь, Нейромонах Феофан ФОТО: Пресс-фото

- Продолжается ли сотрудничество с барабанщиком метал-группы [AMATORY] Даниилом Светловым? Его "живые" барабаны значительно добавили яркости вашему прошлому выступлению.

- Да, конечно, славный мастер дел барабанных Даниил Светлов будет с нами и в этот раз. Покажет во всей красе свои таланты и умения, можете не сомневаться!

- Я слышала, что у тебя появился какой-то тайный и сторонний проект "Пневмослон". Что это такое? Значит ли это, что эпоха "Нейромонаха" прошла?

Ни в коем случае, Нейромонах Феофан живее всех живых, и с каждым годом неуклонно растет! Неумолимо растущее количество посетителей наших плясок, тому подтверждение!

Одно другому не мешает.

Нейромонах Феофан ФОТО: Пресс-фото

- Если ли куда расти? Есть ли идеи о расширении состава? Когда в группе появятся женщины?

- Точек роста превеликое множество. Обилие музыкальных экспериментов за последний год приоткрывает спектр возможных вариантов.

Женский вокал зело мне по нраву! На данный момент мы записали совместное песнопение "Замиренье" с Катей DRUMMATIX, в этом году хотим сделать ещё несколько чудесных песнопений.

Нейромонах Феофан ФОТО: Пресс-фото

- Какой по счету у вас уже приезд в Ригу? Появились ли у вас постоянные поклонники? Узнаете ли вы из на концертах?

- Если я не ошибаюсь, то это будет четвертый приезд.

Да, постоянные поклонники у нас есть среди рижан, и это очень радует! Перед плясками всегда стараюсь прогуляться по залу и поздороваться с нашими друзьями.

- Как ты считаешь, что важнее для современного исполнителя – продвижение в Интернете или попадание на телевидение?

Я думаю, что для каждого исполнителя есть своя золотая середина… Для нас, продвижение в Интернете является основным, но и телевидение оказывает весомую поддержку.

- Твое выступление на шоу "Вечерний Ургант" добавило популярности?

- Сложно сказать объективно, ибо нет статистики, которая это может точно показать… Резкого прироста подписчиков в соцсетях не наблюдалось, но это не говорит о том, что популярности визит на шоу "Вечерний Ургант" не добавил. Очень сильный рост подписчиков был только после интервью Юрию Дудю (большой ему "привет").

Каков средний возраст вашей аудитории? Я знаю, что школьники очень любят ваши песни. Как ты думаешь, чем это обусловлено?

Средний возраст около 25-30 лет, но

в последнее время всё больше становится аудитории в диапазоне от 16 до 20. Я думаю, что интерес со стороны людей школьного возраста обусловлен тем, что они чувствуют добро, искренность и энергию в наших песнопениях.

Напомним, рижский концерт артиста состоится в эту субботу, 9 марта в клубе Melnā Piektdiena (Бривибас гатве 193с).