Учителя выйдут на улицы требовать повышение зарплат

Позиция правительства, не выполняющего ранее утвержденный график повышения зарплат педагогам вынуждает учителей выйти на улицы, пояснила она.

Поэтому представители ЛПРОН подадут в Рижское самоуправление заявку на проведение 20 марта в 8.30 пикета возле здания Сейма.

Планируется, что в пикете примут участие не меньше 2500 педагогов.

Как сообщалось, Кабинет министров, рассмотрев бюджет 2019 года, не поддержал предложение ЛПРОН предусмотреть дополнительные средства для повышения зарплат педагогам.

Председатель ЛПРОН Инга Ванага призвала правительство предусмотреть в бюджете средства на повышение зарплат педагогам и прекратить риторику о том, что в сфере образования не проводятся реформы, приводимую в качестве причины отказа повышать зарплаты учителям.

Министр образования и науки Илга Шуплинска предложила оценить, действительно ли ситуация с зарплатами педагогов настолько критическая.

По статистике, в школах, где педагогов больше, чем учеников, они получают в среднем 710 евро и больше, отметила она.

При этом ведется поиск решений по обеспечению финансирования для повышения зарплат, добавила министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже подчеркнул, что это финансирование может быть увеличено только за счет проведения реформ в образовании.

Несмотря на то, что Кабинет министров, рассмотрев сегодня бюджет 2019 года, не поддержал предложение ЛПРОН предусмотреть дополнительные средства для повышения зарплат педагогам,

министр образования и науки Илга Шуплинска обещает продолжать искать возможности повысить низшую ставку зарплаты педагога до 750 евро еще в этом году.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН), приоритетом МОН является последовательное обеспечение повышения зарплат педагогам, которое успешно происходит в последние годы после введения новой модели оплаты труда учителей.

Чтобы обеспечить повышение зарплат педагогам, МОН подало в Минфин предложение о приоритетных мерах по выделению дополнительного финансирования для выполнения графика повышения зарплат на 2019-2021 гг., призывая выделить 9,3 млн евро на 2019 год, 33,9 млн евро на 2020 год и 63,7 млн евро на 2021 год.

Повышение зарплат педагогам будет приоритетом правительства в бюджете 2020 года, то есть обеспечение дополнительного финансирования будет рассматриваться в процессе составления бюджета 2020 года, чтобы повышение зарплаты до 750 евро было начато с 1 января 2020 года, пояснили в министерстве.