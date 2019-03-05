Как помочь организму восстановиться после употребления антибиотиков?

Консультирует Илзе Яудземе, руководитель аптечной сети Apotheka и обладательница титула "Фармацевт года 2018".

"Пробиотики играют уникальную роль в обеспечении протекающих в организме процессов, они уничтожают вредные бактерии и замедляют их размножение. В повседневной жизни пробиотики можно получить из различных пищевых продуктов, однако при приеме антибиотиков в организме возникает серьезный бактериальный дисбаланс, который невозможно устранить при помощи только лишь получаемых из пищи бактерий. В таком случае

равновесие в организме помогут восстановить доступные в аптеках медикаменты и пищевые добавки. Их нужно употреблять в соответствии с указаниями фармацевта или врача за час-два до или после приема антибиотиков.

В зависимости от длительности употребления антибиотиков и специфики болезни срок приема пробиотиков может составлять вплоть до 40 дней", - рассказывает И. Яудземе.

Самые известные пробиотики - ацидофильные (Lactobacillus acidophilys) и бифидобактерии, однако в состав предлагаемых в аптеках медикаментов и пищевых добавок нередко входят и другие полезные бактерии. "Хорошие" бактерии нередко дополняют веществами, способствующими их росту, например, инулином, их также можно комбинировать с витаминами группы В. В наши дни пробиотики доступны в разнообразных лекарственных формах, например, в виде таблеток, порошков, капель.

Богатые пробиотиками продукты

В повседневной жизни пробиотики можно получать из перебродивших продуктов, например, из квашеной капусты, йогурта, произведенного с использованием живых лакто- или бифидобактерий.

Фармацевт поясняет, что, чтобы действие благотворных бактерий было эффективным, одна порция йогурта должна содержать примерно сто миллионов бактерий.

Росту и увеличению числа полезных бактерий способствует питание с большим удельным весом пищевых волокон, особенно нерастворимых - различных видов отрубей, например, пшеничных, ржаных, гречишных, а также молотых льняных семян. Для поддержания оптимального баланса хороших бактерий в организме следует воздерживаться от алкоголя, ограничить употребление консервированных продуктов промышленного производства, а также отказаться от богатых сахарами продуктов. Стоит помнить о том, что

пастеризованные продукты или продукты, длительное время хранящиеся в холодильнике в открытом виде, содержат мало активных бактерий или не содержат их вовсе,

поскольку эти микроорганизмы чувствительны к колебаниям температуры, влажности, освещенности, уровня рН (кислотности среды).

Пробиотики для устранения других проблем со здоровьем

"Чаще всего пробиотики употребляют вместе с антибиотиками или при заболевании ротавирусом или норовирусом, однако следует отметить, что положительное действие пробиотиков намного шире", - подчеркивает фармацевт.

Пробиотики уменьшают воспаление и регулируют работу клеток, а также являются одним из трех основных компонентов для обеспечения пищеварения.

Кроме того, пробиотики участвуют в процессах формирования иммунитета и синтеза витаминов группы В, фолиевой кислоты, биотина, витамина К (витамин К очень важен для сердечников, поэтому этим людям нужно уделять особое внимание здоровью кишечного тракта и регулярно употреблять пробиотики).

Дефицит пробиотиков или бактериальный дисбаланс может привести к различным проблемам со здоровьем, например, к запорам, в результате которых в организме усиливаются процессы брожения и гниения, что, в свою очередь, может способствовать развитию других заболеваний, вздутию живота, проблемам с кожей, инфекциям мочевых путей и гинекологическим инфекциям. Пробиотики рекомендуются для профилактики и лечения так называемой "диареи путешественника":

отправляясь в страну, где климат и привычки питания существенно отличаются от привычных, за неделю-две до выезда и на протяжении всего путешествия нужно принимать одну таблетку или порошок пробиотика 1 раз в день.