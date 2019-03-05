"Вылез из моря отдохнуть!" История спасения со счастливым концом

"Уже в прошлую пятницу этот малыш был замечен на Видземском берегу, в стороне Витрупе, - молодой тюлень, которому от роду пару недель, вылез из моря отдохнуть и спрятался под опрокинутой рыбацкой лодкой.

В субботу во второй половине дня, очевидно, выгнанный людьми, тюлененок решил отправиться в более укромное место.

Он покинул пляж, переполз даже через дорогу и в конце концов попал в сельский двор, где и залез под прикрытие", - гласит пост Управления.

"Тюлененка заметили хозяева, они связались с Управлением, и наши специалисты безопасным образом отправили животное назад на пляж. Там он быстро "почуял" море и свою родину и отправился в волны.

Исследователь тюленей Валдис Пилатс признал, что тюлененок был здоров и, скорее всего, у него хорошие шансы выжить и вырасти",

- гласит запись Управления по защите природы.

Управление отметило, что у этой истории счастливый конец, потому что тюлененка после того, как он убежал с пляжа, нашли отзывчивые и знающие люди, однако это могло закончиться и иначе:

"А если бы он залез в лес, где его, например, на обед присмотрела бы лиса? Или если бы от усталости он попросту не смог бы вернуться назад в море?