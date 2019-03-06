Сенсация! "Аякс" в гостях разгромил "Реал". Для Мадрида турнир окончен
Во вторник вечером состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых "Аякс" выбил из розыгрыша действующего обладателя трофея мадридский "Реал", а дортмундская "Боруссия" ничего не смогла противопоставить "Тоттенхэму".
Боруссия - Тоттенхэм 0:1
Первый матч между командами закончился крупной победой англичан 3:0. Казалось бы, в этом противостоянии всё решено, но немцы решили просто так не сдаваться.
Сумасшедший перфоманс фанатов «Боруссии» 🔥 pic.twitter.com/QW9OpfVcLz— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 5, 2019
В первом тайме "Боруссия" продемонстрировала колоссальный прессинг на ворота Льориса, заработала шесть угловых, нанесла пять ударов в створ ворот и владела мячом 70% времени. Но, к сожалению для болельщиков немецкого клуба, до перерыва "Боруссия" так и не сумела забить.
Сразу после перерыва "Тоттенхэм" вышел вперёд благодаря голу Гарри Кейна. Этот мяч для нападающего стал 14-м в 17-ти матчах Лиги чемпионов. Машина!
Счёт по сумме двух матчей стал 4:0 в пользу англичан и даже самые преданные поклонники немецкой команды потеряли последнюю надежду. Похоже, в этот момент надежда умерла и среди футболистов в чёрно-жёлтой форме, которые до конца матча так и не смогли распечатать ворота соперника. Дальше идёт "Тоттенхэм".
Реал Мадрид - Аякс Амстердам 1:4
В первом матче, который проходил в Амстердаме, "Аякс" выглядел очень даже хорошо, но гостевую победу тогда одержал мадридский "Реал" - 2:1. Перед ответной игрой мало кто верил, что голландцы смогут победить в Мадриде, но уже на 7-й минуте игры Хаким Зиех вывел "Аякс" вперёд.
Взятие ворот настолько воодушевило голландцев, что они тут же ринулись за вторым. Высокий прессинг принёс свои плоды - на 18-й минуте Давид Нерес укрепил преимущество гостей. Выход "Аякса" в следующий раунд уже не выглядел маловероятным.
🇧🇷 Бразилец Давид Нерес забил свой первый гол в #ЛигаЧемпионов - да еще в каком матче! ⚽️ pic.twitter.com/QxdL7q7YMc— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 5, 2019
Под занавес первого тайма блестящая возможность отыграть один мяч была у вышедшего на замену Гарета Бэйла, который на скорости дошёл до вратарской и пнул мяч в сторону ворот - штанга выручила голландский клуб.
После перерыва испанцы агрессивно начали идти вперёд, а зрители на трибунах помогали им в этом. Хороший момент не использовал Асенсио, а также Карим Бензема, но сегодня блистал другой футболист - Душан Тадич из "Аякса". Именно он на 62-й минуте забил красивейший гол и сделал счёт 3:0.
Восемь минут спустя Асенсио смог отыграть один мяч и вернуть, казалось бы, окончательно умершую интригу в матче. Ненадолго - 2 минуты спустя Лассе Шёне идеальным ударом со штрафного оставил не у дел Тибо Куртуа. "Реалу" снова нужно было забивать три мяча, а времени оставалось совсем чуть-чуть.
📸 Лассе Шене ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/CjWYKi3r8x— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 5, 2019
Трибуны на "Сантьяго Бернабеу" начали редеть, зрители покидали стадион, у футболистов мадридского клуба на лице читалась беспомощность, свисток сигнализирующий об окончании матча. Всё!
Действующий победитель Лиги чемпионов повержен у себя дома со счётом 1:4. Всего спустя несколько месяцев после домашнего разгрома от московского ЦСКА. Всё это говорит лишь о двух вещах - как ужасен "Реал", и как прекрасен "Аякс"!
Какой же легендарный матч! И какой же крутой «Аякс»!🔥🔥🔥#РеалАякс pic.twitter.com/onK7VWnvPG— Sports.ru (@sportsru) March 5, 2019