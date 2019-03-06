Сенсация! "Аякс" в гостях разгромил "Реал". Для Мадрида турнир окончен

Боруссия - Тоттенхэм 0:1

Первый матч между командами закончился крупной победой англичан 3:0. Казалось бы, в этом противостоянии всё решено, но немцы решили просто так не сдаваться.

В первом тайме "Боруссия" продемонстрировала колоссальный прессинг на ворота Льориса, заработала шесть угловых, нанесла пять ударов в створ ворот и владела мячом 70% времени. Но, к сожалению для болельщиков немецкого клуба, до перерыва "Боруссия" так и не сумела забить.

Сразу после перерыва "Тоттенхэм" вышел вперёд благодаря голу Гарри Кейна. Этот мяч для нападающего стал 14-м в 17-ти матчах Лиги чемпионов. Машина!

Счёт по сумме двух матчей стал 4:0 в пользу англичан и даже самые преданные поклонники немецкой команды потеряли последнюю надежду. Похоже, в этот момент надежда умерла и среди футболистов в чёрно-жёлтой форме, которые до конца матча так и не смогли распечатать ворота соперника. Дальше идёт "Тоттенхэм".

Реал Мадрид - Аякс Амстердам 1:4

В первом матче, который проходил в Амстердаме, "Аякс" выглядел очень даже хорошо, но гостевую победу тогда одержал мадридский "Реал" - 2:1. Перед ответной игрой мало кто верил, что голландцы смогут победить в Мадриде, но уже на 7-й минуте игры Хаким Зиех вывел "Аякс" вперёд.

Взятие ворот настолько воодушевило голландцев, что они тут же ринулись за вторым. Высокий прессинг принёс свои плоды - на 18-й минуте Давид Нерес укрепил преимущество гостей. Выход "Аякса" в следующий раунд уже не выглядел маловероятным.

🇧🇷 Бразилец Давид Нерес забил свой первый гол в #ЛигаЧемпионов - да еще в каком матче! ⚽️ pic.twitter.com/QxdL7q7YMc — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 5, 2019

Под занавес первого тайма блестящая возможность отыграть один мяч была у вышедшего на замену Гарета Бэйла, который на скорости дошёл до вратарской и пнул мяч в сторону ворот - штанга выручила голландский клуб.

После перерыва испанцы агрессивно начали идти вперёд, а зрители на трибунах помогали им в этом. Хороший момент не использовал Асенсио, а также Карим Бензема, но сегодня блистал другой футболист - Душан Тадич из "Аякса". Именно он на 62-й минуте забил красивейший гол и сделал счёт 3:0.

Восемь минут спустя Асенсио смог отыграть один мяч и вернуть, казалось бы, окончательно умершую интригу в матче. Ненадолго - 2 минуты спустя Лассе Шёне идеальным ударом со штрафного оставил не у дел Тибо Куртуа. "Реалу" снова нужно было забивать три мяча, а времени оставалось совсем чуть-чуть.

Трибуны на "Сантьяго Бернабеу" начали редеть, зрители покидали стадион, у футболистов мадридского клуба на лице читалась беспомощность, свисток сигнализирующий об окончании матча. Всё!