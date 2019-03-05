Руководству и депутатам Рижской думы увеличили зарплаты

В начале этого года депутатам Рижской думы, в том числе председателю думы Нилу Ушакову и вице-мэру Олегу Бурову, подняли зарплату, сообщили "Новости" на телеканале LNT.
Зарплата Ушакова увеличилась на 244 евро до уплаты налогов - до 3371 евро, а зарплата Бурова на 214 евро до 2963 евро до уплаты налогов.
Для рядового депутата месячная зарплата повысилась на 80 евро до уплаты налогов - до 1111 евро. Большие зарплаты у руководителей думских комитетов - эти посты занимают депутаты правящей коалиции. Их зарплаты выросли на 171 евро - до брутто зарплаты 2361 евро.
Ушаков пояснил, что увеличение зарплаты происходит автоматически, в зависимости от изменений средней зарплаты в стране. То есть, если растет средняя зарплата, растет и зарплата депутата Рижской думы.
У депутатов есть право принять решение о замораживании зарплат. Однако, это сделано не было.
Чаще всего депутаты Рижской думы живут не только с зарплаты. Например, Ушаков является и членом правления в Рижском свободном порту, где он получает больше, чем в самоуправлении.
В выпуске новостей подчеркнули, что повышение заработной платы произошло во время, когда на муниципальном предприятии Rīgas satiksme была раскрыта коррупция и расточительство.
Ушаков воздержался комментировать, насколько заслуженно повышение зарплат на данный момент:
"Я не могу комментировать. Здесь никто не решал, не голосовал за то, чтобы кому-то повысить зарплату. Это происходит согласно правилам Кабинета министров. И это суть закона".