Руководству и депутатам Рижской думы увеличили зарплаты

Зарплата Ушакова увеличилась на 244 евро до уплаты налогов - до 3371 евро, а зарплата Бурова на 214 евро до 2963 евро до уплаты налогов.

Для рядового депутата месячная зарплата повысилась на 80 евро до уплаты налогов - до 1111 евро. Большие зарплаты у руководителей думских комитетов - эти посты занимают депутаты правящей коалиции. Их зарплаты выросли на 171 евро - до брутто зарплаты 2361 евро.

Ушаков пояснил, что увеличение зарплаты происходит автоматически, в зависимости от изменений средней зарплаты в стране. То есть, если растет средняя зарплата, растет и зарплата депутата Рижской думы.

У депутатов есть право принять решение о замораживании зарплат. Однако, это сделано не было.

Чаще всего депутаты Рижской думы живут не только с зарплаты. Например, Ушаков является и членом правления в Рижском свободном порту, где он получает больше, чем в самоуправлении.

В выпуске новостей подчеркнули, что повышение заработной платы произошло во время, когда на муниципальном предприятии Rīgas satiksme была раскрыта коррупция и расточительство.

Ушаков воздержался комментировать, насколько заслуженно повышение зарплат на данный момент: