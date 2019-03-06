Ср, 6.03.2019
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Римшевич начал работать в повседневном режиме
Едет во Франкфурт на заседание ЕЦБ

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Илмар Римшевич

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в среду и четверг, 6 и 7 марта, примет участие в заседании совета Европейского центробанка (ЕЦБ) во Франкфурте, подтвердили агентству LETA в Банке Латвии.

Также в банке добавили, что на этой неделе Римшевич начал работать в повседневном режиме.

Прокурор Виорика Йиргена разрешила обвиняемому во взяточничестве Римшевичу посетить заседание совета ЕЦБ во Франкфурте.

Как сообщалось, Суд ЕС отменил решение об отстранении Римшевича от должности президента Банка Латвии.

В постановлении суда говорится, что даже временный запрет на исполнение должностных обязанностей считается отстранением от должности.

Иски в Суд ЕС подали и Римшевич, и ЕЦБ, оспаривая решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым Римшевич был отстранен от должности, поскольку подозревается в торговле влиянием и взяточничестве.

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