Также в банке добавили, что на этой неделе Римшевич начал работать в повседневном режиме.

В постановлении суда говорится, что даже временный запрет на исполнение должностных обязанностей считается отстранением от должности.

Иски в Суд ЕС подали и Римшевич, и ЕЦБ, оспаривая решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым Римшевич был отстранен от должности, поскольку подозревается в торговле влиянием и взяточничестве.