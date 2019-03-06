Римшевич начал работать в повседневном режиме
Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в среду и четверг, 6 и 7 марта, примет участие в заседании совета Европейского центробанка (ЕЦБ) во Франкфурте, подтвердили агентству LETA в Банке Латвии.
Также в банке добавили, что на этой неделе Римшевич начал работать в повседневном режиме.
Прокурор Виорика Йиргена разрешила обвиняемому во взяточничестве Римшевичу посетить заседание совета ЕЦБ во Франкфурте.
Как сообщалось, Суд ЕС отменил решение об отстранении Римшевича от должности президента Банка Латвии.
В постановлении суда говорится, что даже временный запрет на исполнение должностных обязанностей считается отстранением от должности.
Иски в Суд ЕС подали и Римшевич, и ЕЦБ, оспаривая решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым Римшевич был отстранен от должности, поскольку подозревается в торговле влиянием и взяточничестве.