Яунземе: важно не допустить увеличения налоговых долгов

На вопрос, что делать с огромной налоговой задолженностью, превышающей миллиард евро, она ответила, что эту сумму надо делить на три части. В этот миллиард входят и те долги, выплата которых продлена, и те, по которым начаты процессы неплатежеспособности.

"Я просила коллег сообщить, с какими администраторами неплатежеспособности сотрудничество хорошее, с какими не очень. Мы можем пойти в Службу контроля неплатежеспособности и узнать, как улучшить сотрудничество. С тех пор, как мы применяем к предприятиям обеспечение, ситуация стала намного лучше. Также она улучшилась после реформы неплатежеспособности", - сказала Яунземе.

На вопрос, не нужно ли просто списать безнадежные долги, она ответила, что списать можно всегда.