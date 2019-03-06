В Лондоне в два аэропорта и на вокзал отправили мини-бомбы

Лондонская полиция обнаружила три пакета со взрывными устройствами в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, а также на вокзале Ватерлоо.

Во вторник появились первые сообщения об обнаружении первой из этих посылок в Компас-Центре на территории аэропорта Хитроу. По словам полиции, устройство воспламенилось, когда сотрудник центра открыл конверт.

Часть партии сгорела, но никто не пострадал. Поскольку это здание не находится рядом с пассажирскими терминалами, инцидент не повлиял на авиарейсы.

Два часа спустя, в разных районах Лондона нашли еще два подобных пакета, но они не были вскрыты.

Полиция не исключает, что происшествия связаны между собой.

На двух из трех пакетов, отправленных в Хитроу и вокзал Ватерлоо, были наклеены ирландские марки. Ирландская полиция подключилась к расследованию.