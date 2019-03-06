Ср, 6.03.2019
Действующий победитель Лиги чемпионов повержен у себя дома со счётом 1:4. Всего спустя несколько месяцев после домашнего разгрома от московского ЦСКА. Всё это говорит лишь о двух вещах - как ужасен "Реал", и как прекрасен "Аякс"! Русский TVNET

"Работа мечты": Dormeo ищет соню!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: pexels.com

Местным интернет-хитом на этой неделе стала вакансия, которая отражает потребности большинства людей. Компания Dormeo ищет работника - соню.

Кандидат "работы мечты" должен спать 8 часов, информировать других о качестве своего сна, рассказывать о текстуре, мягкости и других особенностях поверхности материала, а также давать советы о том, как можно улучшить качество сна.

За восемь часов сна работнику обещают 100 евро.

Уже несколько десятков людей поделились вакансией в соцсетях. Многие отмечают своих друзей, тем самым предлагая им отправить CV. Многие уже описали эту работу как "работу мечты" (Dream work) и обещают не упустить возможности подать заявку. Шутки не прекращаются и вот только некоторые из них:

"Наконец-то вакансия с нормальными и разумными требованиями";

"Пока все радуются работе мечты, я понимаю, что не могут выполнить их требований...";

"ха ха вы уже поделились сегодня вакансией сони в Dormeo".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ