"Работа мечты": Dormeo ищет соню!

Кандидат "работы мечты" должен спать 8 часов, информировать других о качестве своего сна, рассказывать о текстуре, мягкости и других особенностях поверхности материала, а также давать советы о том, как можно улучшить качество сна.

За восемь часов сна работнику обещают 100 евро.

Уже несколько десятков людей поделились вакансией в соцсетях. Многие отмечают своих друзей, тем самым предлагая им отправить CV. Многие уже описали эту работу как "работу мечты" (Dream work) и обещают не упустить возможности подать заявку. Шутки не прекращаются и вот только некоторые из них:

"Наконец-то вакансия с нормальными и разумными требованиями";

"Пока все радуются работе мечты, я понимаю, что не могут выполнить их требований...";

"ха ха вы уже поделились сегодня вакансией сони в Dormeo".

Beidzot kāda vakance ar normālām un samērīgām prasībām. pic.twitter.com/6uGfTJZUU6 — Alina Kozlovska (@AKozlovska) February 28, 2019

Visi priecājas par sapņu darbu Dormeo, kamēr es saprotu, ka nevaru izpildīt viņu prasības.. — Aivars Šāblis (@murcielagor) February 28, 2019