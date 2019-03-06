"Работа мечты": Dormeo ищет соню!

Местным интернет-хитом на этой неделе стала вакансия, которая отражает потребности большинства людей. Компания Dormeo ищет работника - соню.
Кандидат "работы мечты" должен спать 8 часов, информировать других о качестве своего сна, рассказывать о текстуре, мягкости и других особенностях поверхности материала, а также давать советы о том, как можно улучшить качество сна.
За восемь часов сна работнику обещают 100 евро.
Уже несколько десятков людей поделились вакансией в соцсетях. Многие отмечают своих друзей, тем самым предлагая им отправить CV. Многие уже описали эту работу как "работу мечты" (Dream work) и обещают не упустить возможности подать заявку. Шутки не прекращаются и вот только некоторые из них:
"Наконец-то вакансия с нормальными и разумными требованиями";
"Пока все радуются работе мечты, я понимаю, что не могут выполнить их требований...";
"ха ха вы уже поделились сегодня вакансией сони в Dormeo".
Beidzot kāda vakance ar normālām un samērīgām prasībām. pic.twitter.com/6uGfTJZUU6— Alina Kozlovska (@AKozlovska) February 28, 2019
Visi priecājas par sapņu darbu Dormeo, kamēr es saprotu, ka nevaru izpildīt viņu prasības..— Aivars Šāblis (@murcielagor) February 28, 2019
ha ha vai šodien jau nošēroji dormeo gulētāja vakanci— Rūta Matilde (@varbuut0) February 28, 2019