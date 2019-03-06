Без объяснений уволена сиделка Маргариты Тереховой

Диброва рассказала, что считает свое увольнение предательством и несправедливостью. Она рассказала, что прекрасно ладила с народной любимицей.

"С Маргаритой Борисовной мы сразу нашли общий язык...Она для меня как ребенок, как хрустальная ваза... Мы с ней никогда не ссорились",

- призналась Мария.

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К семье Тереховой женщина относилась, как к своим родным.

"Они были для меня как семья. Поэтому мне обидно",

- сказала Диброва.

MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 15, 2010 Actress Margarita Terekhova at a meeting of the Mossovet Theatre's company after summer recess. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov) Маргарита Терехова в 2010 году. ФОТО: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

Женщина объяснила, что ей не назвали серьезной причины увольнения, а объяснили, что нашли кого-то помоложе, кто будет ухаживать за Маргаритой Борисовной. В ходе беседы выяснило, что у Дибровой нет медицинского образования.

Мария Диброва рассказала, что она была с Тереховой везде: на прогулках, в больнице, посещала с ней салоны красоты. Женщина тщательно вела дневник, где записывала все, что происходило каждый день, пока она была с народной артисткой.

ФОТО: скриншот видео

Финансами распоряжалась дочь Тереховой Анна.

"Аня у нас была финансовым директором. Всем распоряжалась Аня. Саша вообще не уделял никакого внимания",

- объяснила женщина.

Позднее появилась вторая сиделка - Татьяна.

"Ей 60 лет, она недавно подорвала спину, старается сама поднимать Маргариту Борисовну",

- рассказала Диброва.

Гости в студии предположили, что родственники скорее всего хотели сэкономить на сиделке. Поэтому они отказались от услуг Марии Дибровой.

Сиделку назвали манипулятором, который долго готовился к программе и пришел с заранее заготовленным текстом.