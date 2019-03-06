Без объяснений уволена сиделка Маргариты Тереховой

Советская актриса Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. Сиделку Марию Диброву, которая провела с артисткой семь лет, уволили дети звезды без объяснения причин. Женщина пришла на программу "Пусть говорят", чтобы выяснить причины увольнения.
Диброва рассказала, что считает свое увольнение предательством и несправедливостью. Она рассказала, что прекрасно ладила с народной любимицей.
"С Маргаритой Борисовной мы сразу нашли общий язык...Она для меня как ребенок, как хрустальная ваза... Мы с ней никогда не ссорились",
- призналась Мария.
К семье Тереховой женщина относилась, как к своим родным.
"Они были для меня как семья. Поэтому мне обидно",
- сказала Диброва.
Женщина объяснила, что ей не назвали серьезной причины увольнения, а объяснили, что нашли кого-то помоложе, кто будет ухаживать за Маргаритой Борисовной. В ходе беседы выяснило, что у Дибровой нет медицинского образования.
Мария Диброва рассказала, что она была с Тереховой везде: на прогулках, в больнице, посещала с ней салоны красоты. Женщина тщательно вела дневник, где записывала все, что происходило каждый день, пока она была с народной артисткой.
Финансами распоряжалась дочь Тереховой Анна.
"Аня у нас была финансовым директором. Всем распоряжалась Аня. Саша вообще не уделял никакого внимания",
- объяснила женщина.
Позднее появилась вторая сиделка - Татьяна.
"Ей 60 лет, она недавно подорвала спину, старается сама поднимать Маргариту Борисовну",
- рассказала Диброва.
Гости в студии предположили, что родственники скорее всего хотели сэкономить на сиделке. Поэтому они отказались от услуг Марии Дибровой.
Сиделку назвали манипулятором, который долго готовился к программе и пришел с заранее заготовленным текстом.
Напомним, в конце прошлого года сын и дочь Маргариты Тереховой побывали на программе "Эксклюзив", где рассказали о страшной болезни актрисы и признались, что нуждаются в финансовой помощи, поэтому начали сбор средств на лечение.